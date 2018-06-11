Тендер був оголошений 7 червня, і в даний час триває подання пропозицій.
Дивися повний текст Міграційна служба готова заплатити мільйон гривень за послуги з видворення 116 мігрантів.
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Додано: Вів 12 чер, 2018 17:39
Міграційна служба готова заплатити мільйон гривень за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міграційна служба готова заплатити мільйон гривень за послуги з видворення 116 мігрантів.
Додано: Вів 12 чер, 2018 17:39
по 8620 гривен. Все зависит от страны в которую надо отправлять. Отправлять всех в одну страну или в разные?
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