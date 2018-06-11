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Міграційна служба готова
заплатити мільйон гривень за...

Міграційна служба готова заплатити мільйон гривень за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 17:39

Міграційна служба готова заплатити мільйон гривень за...

Пропонуємо до обговорення:
Тендер був оголошений 7 червня, і в даний час триває подання пропозицій.

Дивися повний текст Міграційна служба готова заплатити мільйон гривень за послуги з видворення 116 мігрантів.
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 17:39

по 8620 гривен. Все зависит от страны в которую надо отправлять. Отправлять всех в одну страну или в разные?
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