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Швейцарія проведе вибори за
допомогою мобільних додатків

Швейцарія проведе вибори за допомогою мобільних додатків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 17:40

Швейцарія проведе вибори за допомогою мобільних додатків

Пропонуємо до обговорення:
Планується, що голосування буде пробним, а його результати не стануть обов'язковими.

Дивися повний текст Швейцарія проведе вибори за допомогою мобільних додатків.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 17:40

Было бы неплохо, если бы у нас так, но чтобы кандидатами тоже были мобильные приложения. Чтобы только не из Киева администрировались, а из Пало-Альто, Сиетла, из тех краев
max_us_ua
 
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