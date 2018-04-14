Планується, що голосування буде пробним, а його результати не стануть обов'язковими.
Дивися повний текст Швейцарія проведе вибори за допомогою мобільних додатків.
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Додано: Вів 12 чер, 2018 17:40
Швейцарія проведе вибори за допомогою мобільних додатків
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Швейцарія проведе вибори за допомогою мобільних додатків.
Додано: Вів 12 чер, 2018 17:40
Было бы неплохо, если бы у нас так, но чтобы кандидатами тоже были мобильные приложения. Чтобы только не из Киева администрировались, а из Пало-Альто, Сиетла, из тех краев
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