польоти таких суден здійснюються без інформування та отримання дозволів від різних відомчих органів
Дивися повний текст Для безпілотників встановили нові правила.
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Додано: Вів 12 чер, 2018 17:52
Для безпілотників встановили нові правила
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Для безпілотників встановили нові правила.
Додано: Вів 12 чер, 2018 17:52
То есть, над собственностью пересичных летай-облетайся, а над над имениями олигархов, которые, естественно, под охраной хоть кого-то из длинного списка - хрен. Вот провел бы Овощ такой закон, никто и не узнал бы, как его Межигорье выглядит.
Додано: Вів 12 чер, 2018 17:54
В Германии еще надо прицеплять металлическую табличку с именем и адресом владельца, что-бы потом можно было найти виновного, если из-за квадрокоптера что-то произойдет.
Додано: Вів 12 чер, 2018 17:56
и есть люди, которые говорят, что сейчас наступила свобода ))))
Додано: Вів 12 чер, 2018 18:02
читать не умеешь?
главное оружие рашистов - ложь
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