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Для безпілотників
встановили нові правила

Для безпілотників встановили нові правила
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 17:52

Для безпілотників встановили нові правила

Пропонуємо до обговорення:
польоти таких суден здійснюються без інформування та отримання дозволів від різних відомчих органів

Дивися повний текст Для безпілотників встановили нові правила.
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 17:52

То есть, над собственностью пересичных летай-облетайся, а над над имениями олигархов, которые, естественно, под охраной хоть кого-то из длинного списка - хрен. Вот провел бы Овощ такой закон, никто и не узнал бы, как его Межигорье выглядит.
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 17:54

В Германии еще надо прицеплять металлическую табличку с именем и адресом владельца, что-бы потом можно было найти виновного, если из-за квадрокоптера что-то произойдет.
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 17:56

  headshaker написав:То есть, над собственностью пересичных летай-облетайся, а над над имениями олигархов, которые, естественно, под охраной хоть кого-то из длинного списка - хрен. Вот провел бы Овощ такой закон, никто и не узнал бы, как его Межигорье выглядит.

и есть люди, которые говорят, что сейчас наступила свобода ))))
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 18:02

  headshaker написав:То есть, над собственностью пересичных летай-облетайся, а над над имениями олигархов, которые, естественно, под охраной хоть кого-то из длинного списка - хрен. Вот провел бы Овощ такой закон, никто и не узнал бы, как его Межигорье выглядит.


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trololo
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