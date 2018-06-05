RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У МВС розповіли, яка сума
необхідна для встановлення...

У МВС розповіли, яка сума необхідна для встановлення...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 18:33

У МВС розповіли, яка сума необхідна для встановлення...

Пропонуємо до обговорення:
Загалом – більше 1,1 мільярда гривень.

Дивися повний текст У МВС розповіли, яка сума необхідна для встановлення відеофіксації.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82530
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 18:33

Цікаво хто небудь рахує єкономічний чи взагалі якийсь позитивний результат оцього транжирення державних коштів на мвс.Пріуси,позашляховики,вертольоти-де результат?.Злочінність росте,на дорогах бардак.Хто відпоаість за таке розбазарювання народних грошей???
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1276
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 264 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igorten і 49 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Яка гарантована сума відшкодування депозитів влаштує...
R2 » Чет 07 чер, 2018 16:17
2 102
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 чер, 2018 17:37
galex
Кабмін ухвалив рішення щодо встановлення лічильників
R2 » Сер 06 чер, 2018 16:05
3 197
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 чер, 2018 21:04
Тракторист
Фахівці розповіли, як за літо подорожчають продукти
R2 » Вів 05 чер, 2018 08:25
3 107
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 чер, 2018 16:33
Sharpe

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.