Загалом – більше 1,1 мільярда гривень.
Дивися повний текст У МВС розповіли, яка сума необхідна для встановлення відеофіксації.
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Додано: Вів 12 чер, 2018 18:33
У МВС розповіли, яка сума необхідна для встановлення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У МВС розповіли, яка сума необхідна для встановлення відеофіксації.
Додано: Вів 12 чер, 2018 18:33
Цікаво хто небудь рахує єкономічний чи взагалі якийсь позитивний результат оцього транжирення державних коштів на мвс.Пріуси,позашляховики,вертольоти-де результат?.Злочінність росте,на дорогах бардак.Хто відпоаість за таке розбазарювання народних грошей???
Додано: Вів 12 чер, 2018 19:36
Re: У МВС розповіли, яка сума необхідна для встановлення...
вот как раз от этих камер будет заоблачный экономический эффект.
вижу как люди ездят
и всего-то миллиард!
кстати, в 2012 году на выборы потратили примерно столько же на вэбкамеры без всякого "экономичного результата" и хз вообще где эти вэбкамеры?
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