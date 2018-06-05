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У МВС розповіли, яка сума
необхідна для встановлення...

У МВС розповіли, яка сума необхідна для встановлення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 18:33

У МВС розповіли, яка сума необхідна для встановлення...

Пропонуємо до обговорення:
Загалом – більше 1,1 мільярда гривень.

Дивися повний текст У МВС розповіли, яка сума необхідна для встановлення відеофіксації.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 18:33

Цікаво хто небудь рахує єкономічний чи взагалі якийсь позитивний результат оцього транжирення державних коштів на мвс.Пріуси,позашляховики,вертольоти-де результат?.Злочінність росте,на дорогах бардак.Хто відпоаість за таке розбазарювання народних грошей???
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 19:36

Re: У МВС розповіли, яка сума необхідна для встановлення...

  sena_2008atp написав:Цікаво хто небудь рахує єкономічний чи взагалі якийсь позитивний результат оцього транжирення державних коштів на мвс

вот как раз от этих камер будет заоблачный экономический эффект.
вижу как люди ездят :)
и всего-то миллиард!
кстати, в 2012 году на выборы потратили примерно столько же на вэбкамеры без всякого "экономичного результата" и хз вообще где эти вэбкамеры?
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... ch-214611/
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 06:41

вебкамери були куплені по документам, але після виборів вони були повернуті продавцеві який в свою чергу повернув кошти за винятком сумми користування, накшталт лізингу, але зовсім на інший рахунок.
vyacheslav_nikitich
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