Щоб повністю забезпечити потребу столиці в транспорті, необхідно додатково придбати близько 1800 одиниць рухомого складу.
Дивися повний текст Скільки потрібно часу на заміну всіх маршруток - експерт.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 чер, 2018 20:12
Скільки потрібно часу на заміну всіх маршруток - експерт
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки потрібно часу на заміну всіх маршруток - експерт.
Зараз переглядають цей форум: Pegasmaster і 60 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|