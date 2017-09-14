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Скільки потрібно часу на
заміну всіх маршруток - експерт

Скільки потрібно часу на заміну всіх маршруток - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 20:12

Скільки потрібно часу на заміну всіх маршруток - експерт

Пропонуємо до обговорення:
Щоб повністю забезпечити потребу столиці в транспорті, необхідно додатково придбати близько 1800 одиниць рухомого складу.

Дивися повний текст Скільки потрібно часу на заміну всіх маршруток - експерт.
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