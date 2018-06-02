5 тисяч терміналів вже закуплено.
Дивися повний текст "Укрпошта" назвала терміни, коли встановить POS-термінали.
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Додано: Вів 12 чер, 2018 20:44
"Укрпошта" назвала терміни, коли встановить POS-термінали
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Укрпошта" назвала терміни, коли встановить POS-термінали.
Додано: Вів 12 чер, 2018 20:45
на амазоне розн цена VeriFone EVO 520 161$
5000 шт получается 21млн грн
наверное доставка дорогая
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