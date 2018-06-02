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"Укрпошта" назвала терміни,
коли встановить POS-термінали

"Укрпошта" назвала терміни, коли встановить POS-термінали
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 20:44

"Укрпошта" назвала терміни, коли встановить POS-термінали

Пропонуємо до обговорення:
5 тисяч терміналів вже закуплено.

Дивися повний текст "Укрпошта" назвала терміни, коли встановить POS-термінали.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 20:45

на амазоне розн цена VeriFone EVO 520 161$
5000 шт получается 21млн грн
наверное доставка дорогая
igorbakulin
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 21:30

неужели цивилизация прийдёт и на украинскую почту?...
Cler
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