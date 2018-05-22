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Ситник: Закон про Антикорупційний
суд - це ще не перемога

Ситник: Закон про Антикорупційний суд - це ще не перемога
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 20:57

Ситник: Закон про Антикорупційний суд - це ще не перемога

Пропонуємо до обговорення:
Про це він сказав журналістам у вівторок, відповідаючи на запитання на брифінгу.

Дивися повний текст Ситник: Закон про Антикорупційний суд - це ще не перемога.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 20:57

Прав на 100%.Хоть один говорит реальную правду.
sena_2008atp
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