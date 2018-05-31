Допоки в Україні будуть обов'язково проектуватися сміттєпроводи, то цивілізована система сортування сміття не запрацює.
Дивися повний текст Мінрегіонбуд пропонує будувати багатоповерхівки без сміттєпроводів.
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Додано: Вів 12 чер, 2018 21:41
Мінрегіонбуд пропонує будувати багатоповерхівки без...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінрегіонбуд пропонує будувати багатоповерхівки без сміттєпроводів.
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