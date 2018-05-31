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Мінрегіонбуд пропонує будувати
багатоповерхівки без...

Мінрегіонбуд пропонує будувати багатоповерхівки без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 21:41

Мінрегіонбуд пропонує будувати багатоповерхівки без...

Пропонуємо до обговорення:
Допоки в Україні будуть обов'язково проектуватися сміттєпроводи, то цивілізована система сортування сміття не запрацює.

Дивися повний текст Мінрегіонбуд пропонує будувати багатоповерхівки без сміттєпроводів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 21:41

а в обычных домах инвалиды не живут? только в специализированных?...
Cler
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