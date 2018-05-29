Міністр науки повідомив, що проект створення вітчизняного автомобіля принесе країні доходи на рівні 50 млрд євро.
Дивися повний текст Туреччина планує запустити виробництво п'яти моделей авто.
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Додано: Вів 12 чер, 2018 21:43
Туреччина планує запустити виробництво п'яти моделей авто
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Туреччина планує запустити виробництво п'яти моделей авто.
Додано: Вів 12 чер, 2018 21:43
вот в турции понимают что без собственного автопрома у страны нет будущего, а почему это не понимают в украине?...
Додано: Вів 12 чер, 2018 21:49
потому что понималка тут жить не собирается..
ДС мне друг, но истина дороже
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