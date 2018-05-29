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Туреччина планує запустити
виробництво п'яти моделей авто

Туреччина планує запустити виробництво п'яти моделей авто
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 21:43

Туреччина планує запустити виробництво п'яти моделей авто

Пропонуємо до обговорення:
Міністр науки повідомив, що проект створення вітчизняного автомобіля принесе країні доходи на рівні 50 млрд євро.

Дивися повний текст Туреччина планує запустити виробництво п'яти моделей авто.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 21:43

вот в турции понимают что без собственного автопрома у страны нет будущего, а почему это не понимают в украине?...
Cler
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 21:49

  Cler написав:вот в турции понимают что без собственного автопрома у страны нет будущего, а почему это не понимают в украине?...

потому что понималка тут жить не собирается..
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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