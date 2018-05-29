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Туреччина планує запустити
виробництво п'яти моделей авто

Туреччина планує запустити виробництво п'яти моделей авто
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 21:43

Туреччина планує запустити виробництво п'яти моделей авто

Пропонуємо до обговорення:
Міністр науки повідомив, що проект створення вітчизняного автомобіля принесе країні доходи на рівні 50 млрд євро.

Дивися повний текст Туреччина планує запустити виробництво п'яти моделей авто.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 21:43

вот в турции понимают что без собственного автопрома у страны нет будущего, а почему это не понимают в украине?...
Cler
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 21:49

  Cler написав:вот в турции понимают что без собственного автопрома у страны нет будущего, а почему это не понимают в украине?...

потому что понималка тут жить не собирается..
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 08:38

В Украине объем выпуска легковых автомобилей упал на 43,5%

В мае с заводов Украины вышло 442 автотранспортных средства. Такой объем выпуска автотранспорта в 90 раз меньше майского результата десятилетней давности, отмечают в ассоциации «Укравтопром».

Пятый месяц подряд статистику легкового сегмента национального автопрома формируют исключительно данные о крупноузловой сборке, осуществляемой на заводе «Еврокар».

В мае в Закарпатье было собрано всего 374 Шкоды, что на 39% меньше чем в предыдущем месяце.

По сравнению с майским результатом прошлого года, несмотря на катастрофически низкую базу сравнения, объем выпуска легковых автомобилей снизился на 43,5%.

Продолжает демонстрировать отрицательную динамику производство коммерческих автомобилей.

Относительно мая 2017 года производство коммерческих авто упало почти на 17%, а к апрелю текущего года в половину, до 5 штук.

https://minfin.com.ua/2018/06/13/33936395/
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 16:52

  Вкладчик1234 написав:По сравнению с майским результатом прошлого года, несмотря на катастрофически низкую базу сравнения, объем выпуска легковых автомобилей снизился на 43,5%.


Давайте же сравним с тучными годами Януковича.

Итак, 2012-й:
https://lb.ua/economics/2013/01/17/185933_proizvodstvo_avtomobiley_ukrane.html
В 2012 году украинские заводы выпустили 69,7 тыс. легковых автомобилей, что на 28,6% меньше по сравнению с предыдущим годом.


2013-й:
http://auto.bigmir.net/autonews/autoworld/1552815-Itogi-2013-goda--proizvodstvo-ZAZ-upalo-v-dva-raza
По данным ассоциации Укравтопром, производство легковушек в Украине в 2013 году сократилось на 35%


Никакой тенденции не видно?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 21:01

  Sommer написав:
  Вкладчик1234 написав:По сравнению с майским результатом прошлого года, несмотря на катастрофически низкую базу сравнения, объем выпуска легковых автомобилей снизился на 43,5%.


Давайте же сравним с тучными годами Януковича.

Итак, 2012-й:
https://lb.ua/economics/2013/01/17/185933_proizvodstvo_avtomobiley_ukrane.html
В 2012 году украинские заводы выпустили 69,7 тыс. легковых автомобилей, что на 28,6% меньше по сравнению с предыдущим годом.


2013-й:
http://auto.bigmir.net/autonews/autoworld/1552815-Itogi-2013-goda--proizvodstvo-ZAZ-upalo-v-dva-raza
По данным ассоциации Укравтопром, производство легковушек в Украине в 2013 году сократилось на 35%


Никакой тенденции не видно?


Янукович уже стал эталоном :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 21:17

  Igorten написав:
  Sommer написав:
  Вкладчик1234 написав:По сравнению с майским результатом прошлого года, несмотря на катастрофически низкую базу сравнения, объем выпуска легковых автомобилей снизился на 43,5%.


Давайте же сравним с тучными годами Януковича.

Итак, 2012-й:
https://lb.ua/economics/2013/01/17/185933_proizvodstvo_avtomobiley_ukrane.html
В 2012 году украинские заводы выпустили 69,7 тыс. легковых автомобилей, что на 28,6% меньше по сравнению с предыдущим годом.


2013-й:
http://auto.bigmir.net/autonews/autoworld/1552815-Itogi-2013-goda--proizvodstvo-ZAZ-upalo-v-dva-raza
По данным ассоциации Укравтопром, производство легковушек в Украине в 2013 году сократилось на 35%


Никакой тенденции не видно?


Янукович уже стал эталоном :)


Ну так тут же ноют по поводу его правления. Не с оранжевым же Ющенко сравнивать. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 07:29

  Sommer написав:
  Вкладчик1234 написав:По сравнению с майским результатом прошлого года, несмотря на катастрофически низкую базу сравнения, объем выпуска легковых автомобилей снизился на 43,5%.


Давайте же сравним с тучными годами Януковича.

Никакой тенденции не видно?


Видно.
А что после ухода Януковича Петя смог переломить тренд?
Или продолжил развал автопрома?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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