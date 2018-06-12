Міністр науки повідомив, що проект створення вітчизняного автомобіля принесе країні доходи на рівні 50 млрд євро.
Дивися повний текст Туреччина планує запустити виробництво п'яти моделей авто.
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Додано: Вів 12 чер, 2018 21:43
Туреччина планує запустити виробництво п'яти моделей авто
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Туреччина планує запустити виробництво п'яти моделей авто.
Додано: Вів 12 чер, 2018 21:43
вот в турции понимают что без собственного автопрома у страны нет будущего, а почему это не понимают в украине?...
Додано: Вів 12 чер, 2018 21:49
потому что понималка тут жить не собирается..
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Сер 13 чер, 2018 08:38
В Украине объем выпуска легковых автомобилей упал на 43,5%
В мае с заводов Украины вышло 442 автотранспортных средства. Такой объем выпуска автотранспорта в 90 раз меньше майского результата десятилетней давности, отмечают в ассоциации «Укравтопром».
Пятый месяц подряд статистику легкового сегмента национального автопрома формируют исключительно данные о крупноузловой сборке, осуществляемой на заводе «Еврокар».
В мае в Закарпатье было собрано всего 374 Шкоды, что на 39% меньше чем в предыдущем месяце.
По сравнению с майским результатом прошлого года, несмотря на катастрофически низкую базу сравнения, объем выпуска легковых автомобилей снизился на 43,5%.
Продолжает демонстрировать отрицательную динамику производство коммерческих автомобилей.
Относительно мая 2017 года производство коммерческих авто упало почти на 17%, а к апрелю текущего года в половину, до 5 штук.
Всё IMHO
Додано: Сер 13 чер, 2018 16:52
Давайте же сравним с тучными годами Януковича.
Итак, 2012-й:
2013-й:
Никакой тенденции не видно?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Сер 13 чер, 2018 21:01
Янукович уже стал эталоном
Додано: Сер 13 чер, 2018 21:17
Ну так тут же ноют по поводу его правления. Не с оранжевым же Ющенко сравнивать.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Чет 14 чер, 2018 07:29
Видно.
А что после ухода Януковича Петя смог переломить тренд?
Или продолжил развал автопрома?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Чет 14 чер, 2018 17:25
Переломил.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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