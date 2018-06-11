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Українці створили пристрій,
який за хвилини охолодить...

Українці створили пристрій, який за хвилини охолодить...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 22:26

Українці створили пристрій, який за хвилини охолодить...

Пропонуємо до обговорення:
Пристрій працює дуже просто – треба залити напій у контейнер та встановити необхідну температуру.

Дивися повний текст Українці створили пристрій, який за хвилини охолодить напій до потрібної температури (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 22:27

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