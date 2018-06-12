Раніше такими були країни СНД, а зараз йде освоєння Європи, Азії та США.
Дивися повний текст Україна відкриває нові ринки для експорту шоколаду.
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Додано: Сер 13 чер, 2018 06:35
Україна відкриває нові ринки для експорту шоколаду
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Дивися повний текст Україна відкриває нові ринки для експорту шоколаду.
Додано: Сер 13 чер, 2018 06:35
Магазини рошена відкриті майже у всіх країнах Європи. Тому що наш керівник країни має бізнес, хоча по закону він не має права ним займатися. Бачив він та його підлеглі наші закони у білих капцях.
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