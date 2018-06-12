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Україна відкриває нові
ринки для експорту шоколаду

Україна відкриває нові ринки для експорту шоколаду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 06:35

Україна відкриває нові ринки для експорту шоколаду

Пропонуємо до обговорення:
Раніше такими були країни СНД, а зараз йде освоєння Європи, Азії та США.

Дивися повний текст Україна відкриває нові ринки для експорту шоколаду.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 06:35

Магазини рошена відкриті майже у всіх країнах Європи. Тому що наш керівник країни має бізнес, хоча по закону він не має права ним займатися. Бачив він та його підлеглі наші закони у білих капцях.
vyacheslav_nikitich
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