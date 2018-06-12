Раніше такими були країни СНД, а зараз йде освоєння Європи, Азії та США.
Дивися повний текст Україна відкриває нові ринки для експорту шоколаду.
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Додано: Сер 13 чер, 2018 06:35
Україна відкриває нові ринки для експорту шоколаду
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна відкриває нові ринки для експорту шоколаду.
Додано: Сер 13 чер, 2018 06:35
Магазини рошена відкриті майже у всіх країнах Європи. Тому що наш керівник країни має бізнес, хоча по закону він не має права ним займатися. Бачив він та його підлеглі наші закони у білих капцях.
Додано: Сер 13 чер, 2018 08:18
1 тонна стоит 3 доллара? Может сумма в миллионах? Но все-равно денег мало для открытия магазинов во всей Европе.
Додано: Сер 13 чер, 2018 08:35
да, тоже заметил, что шоколад в целом недорогой, мягко говоря, получается. ) а сумма - просто астрономическая в рамках экономики страны. Где такие новости берут - ума не приложу. Для заголовка что-ли??
Додано: Сер 13 чер, 2018 08:41
Вячеслав, это не правда. Магазинов кроме Украины нет ни в одной стране Европы.
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