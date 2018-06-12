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Україна відкриває нові
ринки для експорту шоколаду

Україна відкриває нові ринки для експорту шоколаду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 06:35

Україна відкриває нові ринки для експорту шоколаду

Пропонуємо до обговорення:
Раніше такими були країни СНД, а зараз йде освоєння Європи, Азії та США.

Дивися повний текст Україна відкриває нові ринки для експорту шоколаду.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 06:35

Магазини рошена відкриті майже у всіх країнах Європи. Тому що наш керівник країни має бізнес, хоча по закону він не має права ним займатися. Бачив він та його підлеглі наші закони у білих капцях.
vyacheslav_nikitich
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 08:18

  vyacheslav_nikitich написав:Магазини рошена відкриті майже у всіх країнах Європи. Тому що наш керівник країни має бізнес, хоча по закону він не має права ним займатися. Бачив він та його підлеглі наші закони у білих капцях.

1 тонна стоит 3 доллара? Может сумма в миллионах? Но все-равно денег мало для открытия магазинов во всей Европе.
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 08:35

  laa1999 написав:
  vyacheslav_nikitich написав:Магазини рошена відкриті майже у всіх країнах Європи. Тому що наш керівник країни має бізнес, хоча по закону він не має права ним займатися. Бачив він та його підлеглі наші закони у білих капцях.

1 тонна стоит 3 доллара? Может сумма в миллионах? Но все-равно денег мало для открытия магазинов во всей Европе.

да, тоже заметил, что шоколад в целом недорогой, мягко говоря, получается. :)) а сумма - просто астрономическая в рамках экономики страны. Где такие новости берут - ума не приложу. Для заголовка что-ли??
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 08:41

  vyacheslav_nikitich написав:Магазини рошена відкриті майже у всіх країнах Європи. Тому що наш керівник країни має бізнес, хоча по закону він не має права ним займатися. Бачив він та його підлеглі наші закони у білих капцях.

Вячеслав, это не правда. Магазинов кроме Украины нет ни в одной стране Европы.

Глянул источник - это UBR. То же самое что Вести.
alex77
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 11:08

Я то думал, почему наши эконом-сорта шоколада все больше напоминают сладкие плитки и по консистенции похожи на пластилин, а эвон оно как)))
antey1969
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