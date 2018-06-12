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Україна відкриває нові
ринки для експорту шоколаду

Україна відкриває нові ринки для експорту шоколаду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 06:35

Україна відкриває нові ринки для експорту шоколаду

Пропонуємо до обговорення:
Раніше такими були країни СНД, а зараз йде освоєння Європи, Азії та США.

Дивися повний текст Україна відкриває нові ринки для експорту шоколаду.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 06:35

Магазини рошена відкриті майже у всіх країнах Європи. Тому що наш керівник країни має бізнес, хоча по закону він не має права ним займатися. Бачив він та його підлеглі наші закони у білих капцях.
vyacheslav_nikitich
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 08:18

  vyacheslav_nikitich написав:Магазини рошена відкриті майже у всіх країнах Європи. Тому що наш керівник країни має бізнес, хоча по закону він не має права ним займатися. Бачив він та його підлеглі наші закони у білих капцях.

1 тонна стоит 3 доллара? Может сумма в миллионах? Но все-равно денег мало для открытия магазинов во всей Европе.
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 08:35

  laa1999 написав:
  vyacheslav_nikitich написав:Магазини рошена відкриті майже у всіх країнах Європи. Тому що наш керівник країни має бізнес, хоча по закону він не має права ним займатися. Бачив він та його підлеглі наші закони у білих капцях.

1 тонна стоит 3 доллара? Может сумма в миллионах? Но все-равно денег мало для открытия магазинов во всей Европе.

да, тоже заметил, что шоколад в целом недорогой, мягко говоря, получается. :)) а сумма - просто астрономическая в рамках экономики страны. Где такие новости берут - ума не приложу. Для заголовка что-ли??
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 08:41

  vyacheslav_nikitich написав:Магазини рошена відкриті майже у всіх країнах Європи. Тому що наш керівник країни має бізнес, хоча по закону він не має права ним займатися. Бачив він та його підлеглі наші закони у білих капцях.

Вячеслав, это не правда. Магазинов кроме Украины нет ни в одной стране Европы.

Глянул источник - это UBR. То же самое что Вести.
alex77
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 11:08

Я то думал, почему наши эконом-сорта шоколада все больше напоминают сладкие плитки и по консистенции похожи на пластилин, а эвон оно как)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 14:27

Re: Україна відкриває нові ринки для експорту шоколаду

  vyacheslav_nikitich написав:Тому що наш керівник країни має бізнес, хоча по закону він не має права ним займатися.

Мати бізнес закон не забороняє. Заборонено займати керівні посади.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 14:48

  Faceless написав:
  vyacheslav_nikitich написав:Тому що наш керівник країни має бізнес, хоча по закону він не має права ним займатися.

Мати бізнес закон не забороняє. Заборонено займати керівні посади.

Точнее
Стаття 103.
...
Президент України не може мати іншого представницького мандата, обіймати посаду в органах державної влади або в об'єднаннях громадян, а також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю чи входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку.
...

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254 ... 1%80/page2
yanyura
 
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