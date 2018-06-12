Україна відкриває нові ринки для експорту шоколаду
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vyacheslav_nikitich написав:Магазини рошена відкриті майже у всіх країнах Європи. Тому що наш керівник країни має бізнес, хоча по закону він не має права ним займатися. Бачив він та його підлеглі наші закони у білих капцях.
1 тонна стоит 3 доллара? Может сумма в миллионах? Но все-равно денег мало для открытия магазинов во всей Европе.
vyacheslav_nikitich написав:Магазини рошена відкриті майже у всіх країнах Європи. Тому що наш керівник країни має бізнес, хоча по закону він не має права ним займатися. Бачив він та його підлеглі наші закони у білих капцях.
1 тонна стоит 3 доллара? Может сумма в миллионах? Но все-равно денег мало для открытия магазинов во всей Европе.
да, тоже заметил, что шоколад в целом недорогой, мягко говоря, получается. ) а сумма - просто астрономическая в рамках экономики страны. Где такие новости берут - ума не приложу. Для заголовка что-ли??
vyacheslav_nikitich написав:Магазини рошена відкриті майже у всіх країнах Європи. Тому що наш керівник країни має бізнес, хоча по закону він не має права ним займатися. Бачив він та його підлеглі наші закони у білих капцях.
Вячеслав, это не правда. Магазинов кроме Украины нет ни в одной стране Европы.
vyacheslav_nikitich написав:Тому що наш керівник країни має бізнес, хоча по закону він не має права ним займатися.
Мати бізнес закон не забороняє. Заборонено займати керівні посади.
Точнее
Стаття 103. ... Президент України не може мати іншого представницького мандата, обіймати посаду в органах державної влади або в об'єднаннях громадян, а також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю чи входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку. ...