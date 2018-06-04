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У Мережу злили ескіз нового
iPhone з трьома камерами

У Мережу злили ескіз нового iPhone з трьома камерами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 08:16

У Мережу злили ескіз нового iPhone з трьома камерами

Пропонуємо до обговорення:
В Мережі опублікували перше зображення тривимірної моделі старшого смартфону лінійки iPhone (2018), яка буде представлена у вересні цього року.

Дивися повний текст У Мережу злили ескіз нового iPhone з трьома камерами.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 08:16

все инновации у Apple закончились :-(
toanva
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