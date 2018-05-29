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«КамАЗ» розпочне виробництво
безпілотних автомобілів...

«КамАЗ» розпочне виробництво безпілотних автомобілів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 09:28

«КамАЗ» розпочне виробництво безпілотних автомобілів...

Пропонуємо до обговорення:
«КамАЗ» планує запустити виробництво безпілотних автомобілів до 2021 року.

Дивися повний текст «КамАЗ» розпочне виробництво безпілотних автомобілів 2021 року.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 09:28

единственное обьяснение наличия этой новости на украинском ресурсе - это разбавить юмором скучную утреннюю ленту новостей
redmax11
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 16:44

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
«КамАЗ» планує запустити виробництво безпілотних автомобілів до 2021 року.



А там или шах или ишак...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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