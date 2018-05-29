«КамАЗ» планує запустити виробництво безпілотних автомобілів до 2021 року.
Дивися повний текст «КамАЗ» розпочне виробництво безпілотних автомобілів 2021 року.
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Додано: Сер 13 чер, 2018 09:28
«КамАЗ» розпочне виробництво безпілотних автомобілів...
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Дивися повний текст «КамАЗ» розпочне виробництво безпілотних автомобілів 2021 року.
Додано: Сер 13 чер, 2018 09:28
единственное обьяснение наличия этой новости на украинском ресурсе - это разбавить юмором скучную утреннюю ленту новостей
Додано: Сер 13 чер, 2018 16:44
А там или шах или ишак...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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