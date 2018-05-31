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Прибутковість житлового
будівництва в середньостроковій...

Прибутковість житлового будівництва в середньостроковій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 09:34

Прибутковість житлового будівництва в середньостроковій...

Пропонуємо до обговорення:
Прибутковість будівництва житла в Україні в середньостроковій перспективі зменшиться через зростання конкуренції і собівартості, а попит залишиться обмеженим через низьку платоспроможність населення, йдеться у 5-му Звіті про фінансову стабільність Національного банку України.

Дивися повний текст Прибутковість житлового будівництва в середньостроковій перспективі продовжить скорочуватися.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 09:34

По-моему, прежде всего доходность снизится из-за низкой платежеспособности населения, а еще - из-за ухода с рынка спекулянтов, на падающем рынке им делать нечего. Кто ж в кризис строит и финансирует строительство ? Профинансируешь, а тебе цену на газ повысят - и цены еще на 20% упадут, не на 2. В валюте, естественно.
ellinas
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 12:45

  ellinas написав:По-моему, прежде всего доходность снизится из-за низкой платежеспособности населения, а еще - из-за ухода с рынка спекулянтов, на падающем рынке им делать нечего. Кто ж в кризис строит и финансирует строительство ? Профинансируешь, а тебе цену на газ повысят - и цены еще на 20% упадут, не на 2. В валюте, естественно.
Какой кризис? Экономика наоборот выходит из рецессии, заробитчане очень много денег несут застройщикам. Проблема для строителей лишь в том что действительно конкуренция сегодня зашкаливает.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 12:53

  otg написав:Какой кризис? Экономика наоборот выходит из рецессии, заробитчане очень много денег несут застройщикам. Проблема для строителей лишь в том что действительно конкуренция сегодня зашкаливает.


Проблема строителей как и остальных в отсутствии государства.
Вместо того чтобы заниматься инфраструктурными проектами на госуровне строители вынуждены строить жилье.А этот рынок в Киеве,Одессе и Львове уже перенасыщен. В остальных городах давно упал.
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slavek
 
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