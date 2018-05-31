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Прибутковість житлового будівництва в середньостроковій...
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Додано: Сер 13 чер, 2018 09:34
Пропонуємо до обговорення:
Прибутковість будівництва житла в Україні в середньостроковій перспективі зменшиться через зростання конкуренції і собівартості, а попит залишиться обмеженим через низьку платоспроможність населення, йдеться у 5-му Звіті про фінансову стабільність Національного банку України.
Дивися повний текст Прибутковість житлового будівництва в середньостроковій перспективі продовжить скорочуватися
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R2
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Додано: Сер 13 чер, 2018 09:34
По-моему, прежде всего доходность снизится из-за низкой платежеспособности населения, а еще - из-за ухода с рынка спекулянтов, на падающем рынке им делать нечего. Кто ж в кризис строит и финансирует строительство ? Профинансируешь, а тебе цену на газ повысят - и цены еще на 20% упадут, не на 2. В валюте, естественно.
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ellinas
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Додано: Сер 13 чер, 2018 12:45
ellinas написав:
По-моему, прежде всего доходность снизится из-за низкой платежеспособности населения, а еще - из-за ухода с рынка спекулянтов, на падающем рынке им делать нечего. Кто ж в кризис строит и финансирует строительство ? Профинансируешь, а тебе цену на газ повысят - и цены еще на 20% упадут, не на 2. В валюте, естественно.
Какой кризис? Экономика наоборот выходит из рецессии, заробитчане очень много денег несут застройщикам. Проблема для строителей лишь в том что действительно конкуренция сегодня зашкаливает.
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otg
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Додано: Сер 13 чер, 2018 12:53
otg написав:
Какой кризис? Экономика наоборот выходит из рецессии, заробитчане очень много денег несут застройщикам. Проблема для строителей лишь в том что действительно конкуренция сегодня зашкаливает.
Проблема строителей как и остальных в отсутствии государства.
Вместо того чтобы заниматься инфраструктурными проектами на госуровне строители вынуждены строить жилье.А этот рынок в Киеве,Одессе и Львове уже перенасыщен. В остальных городах давно упал.
back in USSR
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slavek
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