Прибутковість житлового будівництва в середньостроковій...

Додано: Сер 13 чер, 2018 14:40

slavek написав: otg написав: Какой кризис? Экономика наоборот выходит из рецессии, заробитчане очень много денег несут застройщикам. Проблема для строителей лишь в том что действительно конкуренция сегодня зашкаливает. Какой кризис? Экономика наоборот выходит из рецессии, заробитчане очень много денег несут застройщикам. Проблема для строителей лишь в том что действительно конкуренция сегодня зашкаливает.



Проблема строителей как и остальных в отсутствии государства.

Вместо того чтобы заниматься инфраструктурными проектами на госуровне строители вынуждены строить жилье. Проблема строителей как и остальных в отсутствии государства.Вместо того чтобы заниматься инфраструктурными проектами на госуровне строители вынуждены строить жилье.

А этот рынок в Киеве,Одессе и Львове уже перенасыщен.

В остальных городах давно упал.

Ну я давно знаю что Вы коммунист.На самом деле, в нормальном государстве доля государственных заказов едва достигает 5-10% от всего оборота бизнеса. Это у нас куда не глянь, кого не спросишь все сидят на госсоске. От этого и коррупция и неэффективная экономика и отсутствие инвестиций и пр. пр.Это нормально для рыночной экономики. Конкуренция творит чудеса.Не смешите. Мой город второй по строительству в Украине и ничего здесь не падает уж тем более не упало. Лень ездить по городу делать фотки, сколько строительных площадок.