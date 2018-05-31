RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Прибутковість житлового
будівництва в середньостроковій...

Прибутковість житлового будівництва в середньостроковій...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 09:34

Прибутковість житлового будівництва в середньостроковій...

Пропонуємо до обговорення:
Прибутковість будівництва житла в Україні в середньостроковій перспективі зменшиться через зростання конкуренції і собівартості, а попит залишиться обмеженим через низьку платоспроможність населення, йдеться у 5-му Звіті про фінансову стабільність Національного банку України.

Дивися повний текст Прибутковість житлового будівництва в середньостроковій перспективі продовжить скорочуватися.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82565
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 09:34

По-моему, прежде всего доходность снизится из-за низкой платежеспособности населения, а еще - из-за ухода с рынка спекулянтов, на падающем рынке им делать нечего. Кто ж в кризис строит и финансирует строительство ? Профинансируешь, а тебе цену на газ повысят - и цены еще на 20% упадут, не на 2. В валюте, естественно.
ellinas
 
Повідомлень: 189
З нами з: 23.02.09
Подякував: 6 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 12:45

  ellinas написав:По-моему, прежде всего доходность снизится из-за низкой платежеспособности населения, а еще - из-за ухода с рынка спекулянтов, на падающем рынке им делать нечего. Кто ж в кризис строит и финансирует строительство ? Профинансируешь, а тебе цену на газ повысят - и цены еще на 20% упадут, не на 2. В валюте, естественно.
Какой кризис? Экономика наоборот выходит из рецессии, заробитчане очень много денег несут застройщикам. Проблема для строителей лишь в том что действительно конкуренция сегодня зашкаливает.
otg
 
Повідомлень: 1859
З нами з: 14.08.16
Подякував: 38 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 12:53

  otg написав:Какой кризис? Экономика наоборот выходит из рецессии, заробитчане очень много денег несут застройщикам. Проблема для строителей лишь в том что действительно конкуренция сегодня зашкаливает.


Проблема строителей как и остальных в отсутствии государства.
Вместо того чтобы заниматься инфраструктурными проектами на госуровне строители вынуждены строить жилье.А этот рынок в Киеве,Одессе и Львове уже перенасыщен. В остальных городах давно упал.
back in USSR
slavek
 
Повідомлень: 4873
З нами з: 16.08.09
Подякував: 100 раз.
Подякували: 863 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 14:40

  slavek написав:
  otg написав:Какой кризис? Экономика наоборот выходит из рецессии, заробитчане очень много денег несут застройщикам. Проблема для строителей лишь в том что действительно конкуренция сегодня зашкаливает.


Проблема строителей как и остальных в отсутствии государства.
Вместо того чтобы заниматься инфраструктурными проектами на госуровне строители вынуждены строить жилье.
Ну я давно знаю что Вы коммунист. :) На самом деле, в нормальном государстве доля государственных заказов едва достигает 5-10% от всего оборота бизнеса. Это у нас куда не глянь, кого не спросишь все сидят на госсоске. От этого и коррупция и неэффективная экономика и отсутствие инвестиций и пр. пр.
А этот рынок в Киеве,Одессе и Львове уже перенасыщен.
Это нормально для рыночной экономики. Конкуренция творит чудеса.:)
В остальных городах давно упал.
Не смешите. Мой город второй по строительству в Украине и ничего здесь не падает уж тем более не упало. Лень ездить по городу делать фотки, сколько строительных площадок.
otg
 
Повідомлень: 1859
З нами з: 14.08.16
Подякував: 38 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 15:45

  otg написав:Ну я давно знаю что Вы коммунист. :) На самом деле, в нормальном государстве доля государственных заказов едва достигает 5-10% от всего оборота бизнеса.
Это у нас куда не глянь, кого не спросишь все сидят на госсоске..


Какой в жилищном строительстве Украины госзаказ?

  otg написав:Это нормально для рыночной экономики. Конкуренция творит чудеса.:)

Все чудеса будут через год-два - обхохочетесь над недостроями

Не смешите. Мой город второй по строительству в Украине и ничего здесь не падает уж тем более не упало. Лень ездить по городу делать фотки, сколько строительных площадок.

Это что за город, Хмельницкий?
back in USSR
slavek
 
Повідомлень: 4873
З нами з: 16.08.09
Подякував: 100 раз.
Подякували: 863 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 16:06

  slavek написав:
Какой в жилищном строительстве Украины госзаказ?
Дурака не надо включать. Не Вы писали?
Вместо того чтобы заниматься инфраструктурными проектами на госуровне строители вынуждены строить жилье.


Все чудеса будут через год-два - обхохочетесь над недостроями
Да, да. Все мы умрем :)

Это что за город, Хмельницкий?
А что? Не верите?
otg
 
Повідомлень: 1859
З нами з: 14.08.16
Подякував: 38 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 16:29

  otg написав:
  slavek написав:
Какой в жилищном строительстве Украины госзаказ?
Дурака не надо включать. Не Вы писали?
Вместо того чтобы заниматься инфраструктурными проектами на госуровне строители вынуждены строить жилье.

В какой стране мира строят инфраструктуру без последующего дохода за частные, а не гос или муниципальные деньги?

Да, да. Все мы умрем :)

А что? Не верите?

1.Могу предложить пари на прогноз
2.это город в котором бюджетники из ресторанов не вылазят?
back in USSR
slavek
 
Повідомлень: 4873
З нами з: 16.08.09
Подякував: 100 раз.
Подякували: 863 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 17:29

Re: Прибутковість житлового будівництва в середньостроковій.

  otg написав:Ну я давно знаю что Вы коммунист. На самом деле, в нормальном государстве доля государственных заказов едва достигает 5-10% от всего оборота бизнеса.

slavek писал об инфраструктурных проектах.
Подскажите, в какой именно стране из всех инфраструктурных проектов (магистрали, мосты, дамбы и пр) по госзаказам реализуются всего 5-10%?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20988
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1073 раз.
Подякували: 4653 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 10:35

otg
Какой кризис? Экономика наоборот выходит из рецессии, заробитчане очень много денег несут застройщикам. Проблема для строителей лишь в том что действительно конкуренция сегодня зашкаливает.

Смешно.
Из моих знакомых "заробитчан" ни один не хочет возвращаться.
Недавно узнал, что в Польше можно взять кредит иностранцу (наши "заробитчане") на 20-ть лет, 3% годовых. Вот если человек туда уехал и получилось взять кредит, он вернётся купить здесь что-то?
Вопрос риторический. Я думаю, что они ещё будут распродавать, что останется от бабушек.
И вот тут могут быть чудеса рыночной экономики (избыток предложения).
27661
Аватар користувача
 
Повідомлень: 771
З нами з: 14.08.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Підраховано збитки від будівництва Керченського мосту
R2 » Чет 31 тра, 2018 22:30
8 1047
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 чер, 2018 15:15
Тракторист
Столичний метрополітен переніс аукціон з будівництва...
R2 » Суб 02 чер, 2018 12:25
1 88
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 чер, 2018 12:25
max_us_ua
Омелян оцінив збитки України від будівництва...
R2 » Сер 28 бер, 2018 12:59
3 328
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 бер, 2018 16:41
svetoch-10

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (57006)
14.06.2018 12:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.