|
|
|
Прибутковість житлового будівництва в середньостроковій...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 чер, 2018 09:34
Пропонуємо до обговорення:
Прибутковість будівництва житла в Україні в середньостроковій перспективі зменшиться через зростання конкуренції і собівартості, а попит залишиться обмеженим через низьку платоспроможність населення, йдеться у 5-му Звіті про фінансову стабільність Національного банку України.
Дивися повний текст Прибутковість житлового будівництва в середньостроковій перспективі продовжить скорочуватися
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 82565
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 13 чер, 2018 09:34
По-моему, прежде всего доходность снизится из-за низкой платежеспособности населения, а еще - из-за ухода с рынка спекулянтов, на падающем рынке им делать нечего. Кто ж в кризис строит и финансирует строительство ? Профинансируешь, а тебе цену на газ повысят - и цены еще на 20% упадут, не на 2. В валюте, естественно.
-
ellinas
-
-
- Повідомлень: 189
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 чер, 2018 12:45
ellinas написав:
По-моему, прежде всего доходность снизится из-за низкой платежеспособности населения, а еще - из-за ухода с рынка спекулянтов, на падающем рынке им делать нечего. Кто ж в кризис строит и финансирует строительство ? Профинансируешь, а тебе цену на газ повысят - и цены еще на 20% упадут, не на 2. В валюте, естественно.
Какой кризис? Экономика наоборот выходит из рецессии, заробитчане очень много денег несут застройщикам. Проблема для строителей лишь в том что действительно конкуренция сегодня зашкаливает.
-
otg
-
-
- Повідомлень: 1859
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 161 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 чер, 2018 12:53
otg написав:
Какой кризис? Экономика наоборот выходит из рецессии, заробитчане очень много денег несут застройщикам. Проблема для строителей лишь в том что действительно конкуренция сегодня зашкаливает.
Проблема строителей как и остальных в отсутствии государства.
Вместо того чтобы заниматься инфраструктурными проектами на госуровне строители вынуждены строить жилье.А этот рынок в Киеве,Одессе и Львове уже перенасыщен. В остальных городах давно упал.
back in USSR
-
slavek
-
-
- Повідомлень: 4873
- З нами з: 16.08.09
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 863 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 чер, 2018 14:40
slavek написав: otg написав:
Какой кризис? Экономика наоборот выходит из рецессии, заробитчане очень много денег несут застройщикам. Проблема для строителей лишь в том что действительно конкуренция сегодня зашкаливает.
Проблема строителей как и остальных в отсутствии государства.
Вместо того чтобы заниматься инфраструктурными проектами на госуровне строители вынуждены строить жилье.
Ну я давно знаю что Вы коммунист.
На самом деле, в нормальном государстве доля государственных заказов едва достигает 5-10% от всего оборота бизнеса. Это у нас куда не глянь, кого не спросишь все сидят на госсоске. От этого и коррупция и неэффективная экономика и отсутствие инвестиций и пр. пр.
А этот рынок в Киеве,Одессе и Львове уже перенасыщен.
Это нормально для рыночной экономики. Конкуренция творит чудеса.
В остальных городах давно упал.
Не смешите. Мой город второй по строительству в Украине и ничего здесь не падает уж тем более не упало. Лень ездить по городу делать фотки, сколько строительных площадок.
-
otg
-
-
- Повідомлень: 1859
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 161 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 чер, 2018 15:45
otg написав:
Ну я давно знаю что Вы коммунист.
На самом деле, в нормальном государстве доля государственных заказов едва достигает 5-10% от всего оборота бизнеса.
Это у нас куда не глянь, кого не спросишь все сидят на госсоске..
Какой в жилищном строительстве Украины госзаказ?
otg написав:
Это нормально для рыночной экономики. Конкуренция творит чудеса.
Все чудеса будут через год-два - обхохочетесь над недостроями
Не смешите. Мой город второй по строительству в Украине и ничего здесь не падает уж тем более не упало. Лень ездить по городу делать фотки, сколько строительных площадок.
Это что за город, Хмельницкий?
back in USSR
-
slavek
-
-
- Повідомлень: 4873
- З нами з: 16.08.09
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 863 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 чер, 2018 16:06
slavek написав:
Какой в жилищном строительстве Украины госзаказ?
Дурака не надо включать. Не Вы писали?
Вместо того чтобы заниматься инфраструктурными проектами на госуровне строители вынуждены строить жилье.
Все чудеса будут через год-два - обхохочетесь над недостроями
Да, да. Все мы умрем
Это что за город, Хмельницкий?
А что? Не верите?
-
otg
-
-
- Повідомлень: 1859
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 161 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 чер, 2018 16:29
otg написав: slavek написав:
Какой в жилищном строительстве Украины госзаказ?
Дурака не надо включать. Не Вы писали?
Вместо того чтобы заниматься инфраструктурными проектами на госуровне строители вынуждены строить жилье.
В какой стране мира строят инфраструктуру без последующего дохода за частные, а не гос или муниципальные деньги?
Да, да. Все мы умрем
А что? Не верите?
1.Могу предложить пари на прогноз
2.это город в котором бюджетники из ресторанов не вылазят?
back in USSR
-
slavek
-
-
- Повідомлень: 4873
- З нами з: 16.08.09
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 863 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 чер, 2018 17:29
otg написав:
Ну я давно знаю что Вы коммунист. На самом деле, в нормальном государстве доля государственных заказов едва достигает 5-10% от всего оборота бизнеса.
slavek писал об инфраструктурных проектах.
Подскажите, в какой именно стране из всех инфраструктурных проектов (магистрали, мосты, дамбы и пр) по госзаказам реализуются всего 5-10%?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 20988
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1073 раз.
- Подякували: 4653 раз.
-
- Профіль
-
4
Додано: Чет 14 чер, 2018 10:35
otg
Какой кризис? Экономика наоборот выходит из рецессии, заробитчане очень много денег несут застройщикам. Проблема для строителей лишь в том что действительно конкуренция сегодня зашкаливает.
Смешно.
Из моих знакомых "заробитчан" ни один не хочет возвращаться.
Недавно узнал, что в Польше можно взять кредит иностранцу (наши "заробитчане") на 20-ть лет, 3% годовых. Вот если человек туда уехал и получилось взять кредит, он вернётся купить здесь что-то?
Вопрос риторический. Я думаю, что они ещё будут распродавать, что останется от бабушек.
И вот тут могут быть чудеса рыночной экономики (избыток предложения).
-
27661
-
-
- Повідомлень: 771
- З нами з: 14.08.14
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 70 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|