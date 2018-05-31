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Прибутковість житлового будівництва в середньостроковій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 чер, 2018 10:50
Faceless
Faceless написав: otg написав:
Ну я давно знаю что Вы коммунист. На самом деле, в нормальном государстве доля государственных заказов едва достигает 5-10% от всего оборота бизнеса.
slavek писал об инфраструктурных проектах.
Подскажите, в какой именно стране из всех инфраструктурных проектов (магистрали, мосты, дамбы и пр) по госзаказам реализуются всего 5-10%?
Не судите строго otg
, он ещё не знает суть слова "инфраструктура", поэтому и выводы логические страдают. Но с нашей помощью, скоро начнёт видеть шире.
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