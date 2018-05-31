Прибутковість житлового будівництва в середньостроковій...
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Какой кризис? Экономика наоборот выходит из рецессии, заробитчане очень много денег несут застройщикам. Проблема для строителей лишь в том что действительно конкуренция сегодня зашкаливает.
Смешно. Из моих знакомых "заробитчан" ни один не хочет возвращаться. Недавно узнал, что в Польше можно взять кредит иностранцу (наши "заробитчане") на 20-ть лет, 3% годовых. Вот если человек туда уехал и получилось взять кредит, он вернётся купить здесь что-то? Вопрос риторический. Я думаю, что они ещё будут распродавать, что останется от бабушек. И вот тут могут быть чудеса рыночной экономики (избыток предложения).
Только врать не нужно. Нет у Вас ни каких знакомых или вообще из РФ постите. Возвращаться то они не хотят, но приходится. Поэтому здесь и строят для себя и детей жилье. Это я Вам рассказываю из первых рук.
Только врать не нужно. Нет у Вас ни каких знакомых или вообще из РФ постите. Возвращаться то они не хотят, но приходится. Поэтому здесь и строят для себя и детей жилье. Это я Вам рассказываю из первых рук.
Вы поймёте, как Вы смешны, если допустите мысль, что я говорю правду.