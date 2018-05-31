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Прибутковість житлового
будівництва в середньостроковій...

Прибутковість житлового будівництва в середньостроковій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 10:50

Faceless
  Faceless написав:
  otg написав:Ну я давно знаю что Вы коммунист. На самом деле, в нормальном государстве доля государственных заказов едва достигает 5-10% от всего оборота бизнеса.

slavek писал об инфраструктурных проектах.
Подскажите, в какой именно стране из всех инфраструктурных проектов (магистрали, мосты, дамбы и пр) по госзаказам реализуются всего 5-10%?

Не судите строго otg, он ещё не знает суть слова "инфраструктура", поэтому и выводы логические страдают. Но с нашей помощью, скоро начнёт видеть шире. :D
27661
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 14:19

  27661 написав:otg
Какой кризис? Экономика наоборот выходит из рецессии, заробитчане очень много денег несут застройщикам. Проблема для строителей лишь в том что действительно конкуренция сегодня зашкаливает.

Смешно.
Из моих знакомых "заробитчан" ни один не хочет возвращаться.
Недавно узнал, что в Польше можно взять кредит иностранцу (наши "заробитчане") на 20-ть лет, 3% годовых. Вот если человек туда уехал и получилось взять кредит, он вернётся купить здесь что-то?
Вопрос риторический. Я думаю, что они ещё будут распродавать, что останется от бабушек.
И вот тут могут быть чудеса рыночной экономики (избыток предложения).

Только врать не нужно. Нет у Вас ни каких знакомых или вообще из РФ постите. Возвращаться то они не хотят, но приходится. Поэтому здесь и строят для себя и детей жилье. Это я Вам рассказываю из первых рук.
otg
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 14:21

  Faceless написав:
  otg написав:Ну я давно знаю что Вы коммунист. На самом деле, в нормальном государстве доля государственных заказов едва достигает 5-10% от всего оборота бизнеса.

slavek писал об инфраструктурных проектах.
Подскажите, в какой именно стране из всех инфраструктурных проектов (магистрали, мосты, дамбы и пр) по госзаказам реализуются всего 5-10%?

Товарищ писал что ему нужны одни инфраструктурные проекты от государства. Так что не надо перекручивать.
otg
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 15:02

otg
Только врать не нужно. Нет у Вас ни каких знакомых или вообще из РФ постите. Возвращаться то они не хотят, но приходится. Поэтому здесь и строят для себя и детей жилье. Это я Вам рассказываю из первых рук.

Вы поймёте, как Вы смешны, если допустите мысль, что я говорю правду.

P.S. Первая ссылка в гугле на кредиты для украинцев в Польше.
http://poland-consult.com/polezno-znat/kredit-v-polshe.html

Честно говоря, не интересно с Вами спорить.
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 16:23

  27661 написав:otg
Только врать не нужно. Нет у Вас ни каких знакомых или вообще из РФ постите. Возвращаться то они не хотят, но приходится. Поэтому здесь и строят для себя и детей жилье. Это я Вам рассказываю из первых рук.

Вы поймёте, как Вы смешны, если допустите мысль, что я говорю правду.

P.S. Первая ссылка в гугле на кредиты для украинцев в Польше.
http://poland-consult.com/polezno-znat/kredit-v-polshe.html

Честно говоря, не интересно с Вами спорить.


И смотрим ссылку:

Таблица 1 — Кредиты в Польше (проценты на 11.02.2017):
Тип кредита Средняя ставка годовых для иностранцев
Наличные (банк) 8 — 10%


Где там 3%?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 02:29

  27661 написав:otg
Только врать не нужно. Нет у Вас ни каких знакомых или вообще из РФ постите. Возвращаться то они не хотят, но приходится. Поэтому здесь и строят для себя и детей жилье. Это я Вам рассказываю из первых рук.

Вы поймёте, как Вы смешны, если допустите мысль, что я говорю правду.

P.S. Первая ссылка в гугле на кредиты для украинцев в Польше.
http://poland-consult.com/polezno-znat/kredit-v-polshe.html

Честно говоря, не интересно с Вами спорить.
Товарищ, не надо судить о вкусе икры из газетных статей. Так что пока смешны только Вы.
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:40

Sommer
Где там 3%?

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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:46

otg
Товарищ, не надо судить о вкусе икры из газетных статей. Так что пока смешны только Вы.

Когда я Вам говорил про знакомого в Польше, Вы сказали, что я вру про 3-и %, а когда я привёл ссылку, -- то "не верьте газетам". Можно узнать у Вас, какому источнику Вы верите? Я знаю одну цыганскую семью, на чоколовке, может нагадают то, что сойдётся с Вашими рассуждениями о мире. :)
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:22

  27661 написав:otg
Товарищ, не надо судить о вкусе икры из газетных статей. Так что пока смешны только Вы.

Когда я Вам говорил про знакомого в Польше, Вы сказали, что я вру про 3-и %, а когда я привёл ссылку, -- то "не верьте газетам". Можно узнать у Вас, какому источнику Вы верите? Я знаю одну цыганскую семью, на чоколовке, может нагадают то, что сойдётся с Вашими рассуждениями о мире. :)
Вы не просто врете, но еще и пытаетесь перекручивать. Я с Вами говорил о процентах? Хотя конечно мог бы поговорить. Но пока дал Вам достоверную инфу кто сегодня несет деньги застройщику. Еще раз, информация из первых рук, а не из газетных вырезок и ваших воспаленных домыслов и банального вранья.
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:20

otg
Вы не просто врете, но еще и пытаетесь перекручивать. Я с Вами говорил о процентах? Хотя конечно мог бы поговорить. Но пока дал Вам достоверную инфу кто сегодня несет деньги застройщику. Еще раз, информация из первых рук, а не из газетных вырезок и ваших воспаленных домыслов и банального вранья.

Ну опять на следующий круг.
Я говорил, что при кредите на жильё в Польше с 3% годовых, люди будут вкладываться в бетон в Польше.
Кроме гуманных кредитов, там ещё Европейский уровень жизни. Так, что толп "заробитчан", желающих бетон в Украине, не будет.
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