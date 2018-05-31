Прибутковість житлового будівництва в середньостроковій...
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Вы не просто врете, но еще и пытаетесь перекручивать. Я с Вами говорил о процентах? Хотя конечно мог бы поговорить. Но пока дал Вам достоверную инфу кто сегодня несет деньги застройщику. Еще раз, информация из первых рук, а не из газетных вырезок и ваших воспаленных домыслов и банального вранья.
Ну опять на следующий круг. Я говорил, что при кредите на жильё в Польше с 3% годовых, люди будут вкладываться в бетон в Польше. Кроме гуманных кредитов, там ещё Европейский уровень жизни. Так, что толп "заробитчан", желающих бетон в Украине, не будет.
У Вас на лбу шишки еще нет? Сколько еще будете здесь свои домыслы рассказывать? Вам рассказали реальную картину в регионах, а Вы как баран пытаетесь выдать свои вымыслы за реальность.