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Прибутковість житлового
будівництва в середньостроковій...

Прибутковість житлового будівництва в середньостроковій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:21

  27661 написав:otg
Вы не просто врете, но еще и пытаетесь перекручивать. Я с Вами говорил о процентах? Хотя конечно мог бы поговорить. Но пока дал Вам достоверную инфу кто сегодня несет деньги застройщику. Еще раз, информация из первых рук, а не из газетных вырезок и ваших воспаленных домыслов и банального вранья.

Ну опять на следующий круг.
Я говорил, что при кредите на жильё в Польше с 3% годовых, люди будут вкладываться в бетон в Польше.
Кроме гуманных кредитов, там ещё Европейский уровень жизни. Так, что толп "заробитчан", желающих бетон в Украине, не будет.
У Вас на лбу шишки еще нет? Сколько еще будете здесь свои домыслы рассказывать? Вам рассказали реальную картину в регионах, а Вы как баран пытаетесь выдать свои вымыслы за реальность.
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 17:14

  27661 написав:Sommer
Где там 3%?

Зображення


Статью кто-то не читал:

Кредит на недвижимость в Польше (kredyt hipoteczny) выдается на срок до 30 лет, суммы по кредиту внушительные, поэтому рассмотрение претендентов на заем проходит с особой тщательностью.

Одним из условий положительного решения является безупречная кредитная история. Если ранее займы не брались или выплаты производились с задержками, задача получить квартиру в кредит в Польше практически невыполнима! В редких случаях выдать кредит могут, но его условия будут значительно хуже.


Т.е. украинец или не получит кредит, или получит под конский процент.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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