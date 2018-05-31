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Прибутковість житлового
будівництва в середньостроковій...

Прибутковість житлового будівництва в середньостроковій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:21

  27661 написав:otg
Вы не просто врете, но еще и пытаетесь перекручивать. Я с Вами говорил о процентах? Хотя конечно мог бы поговорить. Но пока дал Вам достоверную инфу кто сегодня несет деньги застройщику. Еще раз, информация из первых рук, а не из газетных вырезок и ваших воспаленных домыслов и банального вранья.

Ну опять на следующий круг.
Я говорил, что при кредите на жильё в Польше с 3% годовых, люди будут вкладываться в бетон в Польше.
Кроме гуманных кредитов, там ещё Европейский уровень жизни. Так, что толп "заробитчан", желающих бетон в Украине, не будет.
У Вас на лбу шишки еще нет? Сколько еще будете здесь свои домыслы рассказывать? Вам рассказали реальную картину в регионах, а Вы как баран пытаетесь выдать свои вымыслы за реальность.
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 17:14

  27661 написав:Sommer
Где там 3%?

Зображення


Статью кто-то не читал:

Кредит на недвижимость в Польше (kredyt hipoteczny) выдается на срок до 30 лет, суммы по кредиту внушительные, поэтому рассмотрение претендентов на заем проходит с особой тщательностью.

Одним из условий положительного решения является безупречная кредитная история. Если ранее займы не брались или выплаты производились с задержками, задача получить квартиру в кредит в Польше практически невыполнима! В редких случаях выдать кредит могут, но его условия будут значительно хуже.


Т.е. украинец или не получит кредит, или получит под конский процент.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 07:25

Sommer
Т.е. украинец или не получит кредит, или получит под конский процент.


Условие, по которому мой знакомый взял кредит -- чтобы работала жена (она в декрете сидела). Устроил её на пару месяцев для кредита и все проблемы.


Если ранее займы не брались или выплаты производились с задержками, задача получить квартиру в кредит в Польше практически невыполнима


Так это в любом банке так.

Это у нас получить ипотеку -- квест.

P.S. Я думаю, что условие работы жены -- из-за того, что у него машина в кредите ещё не выплачена. Там проценты больше.
Востаннє редагувалось 27661 в Суб 16 чер, 2018 07:35, всього редагувалось 3 разів.
27661
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 07:27

otg
У Вас на лбу шишки еще нет? Сколько еще будете здесь свои домыслы рассказывать? Вам рассказали реальную картину в регионах, а Вы как баран пытаетесь выдать свои вымыслы за реальность.

Вашими словами. :mrgreen:
Вы врёте про реальную картину. И вообще сидите в Рашке.
Где доказательства?
27661
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 08:16

  27661 написав:Вашими словами. :mrgreen:
Вы врёте про реальную картину. И вообще сидите в Рашке.
Где доказательства?
Я сижу в г. герое Хмельницком. :) А доказательства Вам какие дать? Документальные? :)Застройщик не записывает от куда у кого деньги. Просто Здесь вся область почти в Польше. Приезжай в Хмельницкий, я познакомлю с реальными людьми кто работает в Польше и купил квартиры детям, себе и пр.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 11:44

  slavek написав:
  otg написав:Какой кризис? Экономика наоборот выходит из рецессии, заробитчане очень много денег несут застройщикам. Проблема для строителей лишь в том что действительно конкуренция сегодня зашкаливает.


Проблема строителей как и остальных в отсутствии государства.


речь не о ЛДНР :D вы все перепутали
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 18:27

  27661 написав:Sommer
Т.е. украинец или не получит кредит, или получит под конский процент.


Условие, по которому мой знакомый взял кредит -- чтобы работала жена (она в декрете сидела). Устроил её на пару месяцев для кредита и все проблемы.


И перешел на доказательства ОБС истории про знакомых, соседов и пр.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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