Прибутковість житлового будівництва в середньостроковій...

27661 написав:

Вы не просто врете, но еще и пытаетесь перекручивать. Я с Вами говорил о процентах? Хотя конечно мог бы поговорить. Но пока дал Вам достоверную инфу кто сегодня несет деньги застройщику. Еще раз, информация из первых рук, а не из газетных вырезок и ваших воспаленных домыслов и банального вранья.

Ну опять на следующий круг.Я говорил, что при кредите на жильё в Польше с 3% годовых, люди будут вкладываться в бетон в Польше.Кроме гуманных кредитов, там ещё Европейский уровень жизни. Так, что толп "заробитчан", желающих бетон в Украине, не будет.