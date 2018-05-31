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Прибутковість житлового будівництва в середньостроковій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 чер, 2018 11:15
27661 написав:Sommer
В которых написано, что украинцу кредит в 3% получить практически нереально.
Так что спасибо за доказательства обратного.
Где написано, что нереально?
P.S. Если кредитная история подгуляла, то тогда под нормальные проценты --нереально. В любой стране.
P.P.S. Я понял. Вы думаете, что если украинец -- то однозначно брал кредиты и не погашал вовремя.
Так что Вы еще сидите здесь? Бегом в Польшу, взять кредит под 3%, здесь разместить под 20 и работать не надо
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otg
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Додано: Сер 20 чер, 2018 13:53
otg
Так что Вы еще сидите здесь? Бегом в Польшу, взять кредит под 3%, здесь разместить под 20 и работать не надо
Кредит то на ипотеку. А так мысль здравая, но не новая. Начиная с нулевых, так половина банков делала профит.
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Додано: Сер 20 чер, 2018 17:45
27661 написав:Sommer
В которых написано, что украинцу кредит в 3% получить практически нереально.
Так что спасибо за доказательства обратного.
Где написано, что нереально?
По ссылке написано, по твоей ссылке. Надо же читать, что ты сюда приносишь.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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