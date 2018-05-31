Прибутковість житлового будівництва в середньостроковій...
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По ссылке написано, по твоей ссылке. Надо же читать, что ты сюда приносишь.
Это Вы между строк нашли? Вы относитесь к тем читателям, которые подсознательно ищут в новой информации, подтверждение своих убеждений. Это видимо побочный эффект старости. Но не переживайте, все там будут.
P.S. Такой же эффект у смотрящих телевизор (не читайте советских газет перед едой)
Это почти Рио-Де-Жанейро с миллионом жителей в белых штанах. Пора киевским застройщикам бросать свои 343 стройки https://zabudovnyk.com.ua/ru/complexes/ ... egion/kyiv и лететь в Хмельницкий с его 64 стройками PS Так в каких странах и в каких объемах инфраструктура создается частником за свои инвестиции без заказа государства? Где этот райский рыночный капитализм о которым вы постоянно талдычите?