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Прибутковість житлового
будівництва в середньостроковій...

Прибутковість житлового будівництва в середньостроковій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 11:15

  27661 написав:Sommer
В которых написано, что украинцу кредит в 3% получить практически нереально.

Так что спасибо за доказательства обратного. :mrgreen:

Где написано, что нереально?

P.S. Если кредитная история подгуляла, то тогда под нормальные проценты --нереально. В любой стране.

P.P.S. Я понял. Вы думаете, что если украинец -- то однозначно брал кредиты и не погашал вовремя. :mrgreen:
Так что Вы еще сидите здесь? Бегом в Польшу, взять кредит под 3%, здесь разместить под 20 и работать не надо :)
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 13:53

otg
Так что Вы еще сидите здесь? Бегом в Польшу, взять кредит под 3%, здесь разместить под 20 и работать не надо :)

Кредит то на ипотеку. А так мысль здравая, но не новая. Начиная с нулевых, так половина банков делала профит.
27661
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 17:45

  27661 написав:Sommer
В которых написано, что украинцу кредит в 3% получить практически нереально.

Так что спасибо за доказательства обратного. :mrgreen:

Где написано, что нереально?


По ссылке написано, по твоей ссылке. Надо же читать, что ты сюда приносишь.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 22:08

Sommer
По ссылке написано, по твоей ссылке. Надо же читать, что ты сюда приносишь.

Это Вы между строк нашли?
Вы относитесь к тем читателям, которые подсознательно ищут в новой информации, подтверждение своих убеждений. Это видимо побочный эффект старости. :D
Но не переживайте, все там будут.

P.S. Такой же эффект у смотрящих телевизор (не читайте советских газет перед едой) :D
27661
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 14:37

  otg написав:Я сижу в г. герое Хмельницком.


Это почти Рио-Де-Жанейро с миллионом жителей в белых штанах.
Пора киевским застройщикам бросать свои 343 стройки https://zabudovnyk.com.ua/ru/complexes/ ... egion/kyiv и лететь в Хмельницкий с его 64 стройками
PS Так в каких странах и в каких объемах инфраструктура создается частником за свои инвестиции без заказа государства? Где этот райский рыночный капитализм о которым вы постоянно талдычите?
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 17:17

  27661 написав:Sommer
По ссылке написано, по твоей ссылке. Надо же читать, что ты сюда приносишь.

Это Вы между строк нашли?


Тебе еще раз цитату привести? Хотя с учетом того, что ты и ссылку свою не осилил прочитать...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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