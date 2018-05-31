Прибутковість житлового будівництва в середньостроковій...
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По ссылке написано, по твоей ссылке. Надо же читать, что ты сюда приносишь.
Это Вы между строк нашли? Вы относитесь к тем читателям, которые подсознательно ищут в новой информации, подтверждение своих убеждений. Это видимо побочный эффект старости. Но не переживайте, все там будут.
P.S. Такой же эффект у смотрящих телевизор (не читайте советских газет перед едой)
Это почти Рио-Де-Жанейро с миллионом жителей в белых штанах. Пора киевским застройщикам бросать свои 343 стройки https://zabudovnyk.com.ua/ru/complexes/ ... egion/kyiv и лететь в Хмельницкий с его 64 стройками PS Так в каких странах и в каких объемах инфраструктура создается частником за свои инвестиции без заказа государства? Где этот райский рыночный капитализм о которым вы постоянно талдычите?
Товарищ, так киевские и так здесь Надо просто соотносить размеры маленького Хмельницка и многомл-ного Киева.
PS Так в каких странах и в каких объемах инфраструктура создается частником за свои инвестиции без заказа государства? Где этот райский рыночный капитализм о которым вы постоянно талдычите?
При чем здесь инфраструктура? Товарищ не надо выкручиваться как уж на сковороде. Вы сказали что нет инфраструктурных проектов от государства и строители вынуждены строить частнику. Так вот. На Западе бизнес 90% работает на частника и не только в строительстве. А лишь 10% от всей экономики это госзаказы. В каких странах? Да во всех нормальных и цивилизованных. США, Британия, Германия, Франция, Испания и пр. пр. Объясняю на пальцах для особо-одаренных. Что бы государству вложить хоть руб в строительство его нужно где то взять. Где? Из налогов. Кто платит налоги? Частный бизнес. Если Вы с бизнеса сняли условно 30% налогов Вы ему можете выделить не более этой суммы. Т.е если налогов собрано со сто гривен, вы ему выделили 30. И это вы не кормите стариков, инвалидов и пр. нуждающихся. Поехали дальше. Подрядчик выполнил заказ на 30 грн. Соответственно налогов он заплатил опять же 30%. Задачка на сообразительность. Сколько переделов сможет существовать сия схема столь желаемая вами?