Прибутковість житлового будівництва в середньостроковій...

Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:49

slavek написав: otg написав: Я сижу в г. герое Хмельницком. Я сижу в г. герое Хмельницком.



Это почти Рио-Де-Жанейро с миллионом жителей в белых штанах.

Пора киевским застройщикам бросать свои 343 стройки https://zabudovnyk.com.ua/ru/complexes/ ... egion/kyiv и лететь в Хмельницкий с его 64 стройками Это почти Рио-Де-Жанейро с миллионом жителей в белых штанах.Пора киевским застройщикам бросать свои 343 стройкии лететь в Хмельницкий с его 64 стройками

PS Так в каких странах и в каких объемах инфраструктура создается частником за свои инвестиции без заказа государства? Где этот райский рыночный капитализм о которым вы постоянно талдычите?

Товарищ, так киевские и так здесьНадо просто соотносить размеры маленького Хмельницка и многомл-ного Киева.При чем здесь инфраструктура? Товарищ не надо выкручиваться как уж на сковороде. Вы сказали что нет инфраструктурных проектов от государства и строителистроить частнику. Так вот. На Западе бизнес 90% работает на частника и не только в строительстве. А лишь 10% от всей экономики это госзаказы. В каких странах? Да во всех нормальных и цивилизованных. США, Британия, Германия, Франция, Испания и пр. пр. Объясняю на пальцах для особо-одаренных. Что бы государству вложить хоть руб в строительство его нужно где то взять. Где? Из налогов. Кто платит налоги? Частный бизнес. Если Вы с бизнеса сняли условно 30% налогов Вы ему можете выделить не более этой суммы. Т.е если налогов собрано со сто гривен, вы ему выделили 30. И это вы не кормите стариков, инвалидов и пр. нуждающихся. Поехали дальше. Подрядчик выполнил заказ на 30 грн. Соответственно налогов он заплатил опять же 30%. Задачка на сообразительность. Сколько переделов сможет существовать сия схема столь желаемая вами?