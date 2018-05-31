Прибутковість житлового будівництва в середньостроковій...

Додано: П'ят 22 чер, 2018 14:15

slavek написав:

Если вы еще не забыли, житель великого города в котором бюджетники по вечерам гужуют в ресторанах, речь в топике идет о прибыльности жилищного строительства.

Как непосредственный участник этого процесса в Киеве я написал, что его прибыльность падает и если ничего не менять будет падать дальше вплоть до возврата к 90-м когда все встало.

Выходом из сложившейся ситуации м.б. вложение денег в инженерную и дорожную инфраструктуру которая благополучно разрушена за 27 лет незалежности.

Если вы еще не забыли, житель великого города в котором бюджетники по вечерам гужуют в ресторанах, речь в топике идет о прибыльности жилищного строительства.Как непосредственный участник этого процесса в Киеве я написал, что его прибыльность падает и если ничего не менять будет падать дальше вплоть до возврата к 90-м когда все встало.Выходом из сложившейся ситуации м.б. вложение денег в инженерную и дорожную инфраструктуру которая благополучно разрушена за 27 лет незалежности.

Но для этого нужно иметь государство продуцирующее законодательство для привлечения частников и являющееся основным заказчиком в этом процессе.

Товарищ, то что прибыльность строительства падает здесь повторилось кучу раз, в т.ч. и мной. Но это закономерный результат в рыночной экономике. Прежде всего результат конкуренции. Слава богу хоть в этой сфере влияния государства в отношении застройщик\потребитель минимально. Потому так бурно и развивалась отрасль. Правда товарищи над этим очень тщательно работают и здесь все может быстро измениться. Если же сами товарищи не похоронят рынок, то Ваши опасения напрасны. Просто пройдет очередное перераспределение рынка. Слабые уйдут, а более сильные, те кто смогут предложить меньше цену останутся. Видите ли рынок, это такая универсальная штука что всегда находит выход. У людей никуда не исчезнет желание обеспечить себя жильем, потому как это одна из самых насущных потребностей человека. Что касаемо инфраструктурных проектов никто не говорит что они не нужны. Но еще раз, их доля в нормальной экономике не может быть больше чем частных заказов. Дрочево наших совковых недоэкономистов по поводу кэйнсианства это утопия. Я Выше объяснил на пальцах почему.:) Ну это вообще из области фантастики. Частник вложит деньги лишь тогда когда будет иметь полную гарантию сохранности своих вложений. В стране где совок, чуть ли, не возведен в ранг нацидеи это априори невозможно.