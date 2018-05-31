Прибутковість житлового будівництва в середньостроковій...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Кто платит налоги? Частный бизнес. Если Вы с бизнеса сняли условно 30% налогов Вы ему можете выделить не более этой суммы. Т.е если налогов собрано со сто гривен, вы ему выделили 30. И это вы не кормите стариков, инвалидов и пр. нуждающихся. Поехали дальше. Подрядчик выполнил заказ на 30 грн. Соответственно налогов он заплатил опять же 30%. Задачка на сообразительность. Сколько переделов сможет существовать сия схема столь желаемая вами?
Рейтинг стран по самым высоким налоговым ставкам на доходы населения:
1. Бельгия, 55,5% 2. Германия, 49,8% 3. Венгрия, 49,4% 4. Франция, 49,4% 5. Австрия, 48,4% 6. Италия, 47,6% 7. Швеция, 42,8% 8. Финляндия, 42,7% 9. Словения, 42,6% 10. Чехия, 42,5%
Это только налоги на доходы населения, есть ещё куча налогов, но Вам пока и этого хватит... Сразу много правды нельзя впитывать.
Опять теоретик вылез на сцену. У знакомых бизнес в Финляндии. Им проще платить налоги там чем здесь. Как думаете почему? Но речь я вел совсем не об этом. Внимательно читаем тот пост на который отвечал.
otg написав:При чем здесь инфраструктура? Товарищ не надо выкручиваться как уж на сковороде. Вы сказали что нет инфраструктурных проектов от государства и строители вынуждены строить частнику. Так вот. На Западе бизнес 90% работает на частника и не только в строительстве. А лишь 10% от всей экономики это госзаказы. В каких странах? Да во всех нормальных и цивилизованных. США, Британия, Германия, Франция, Испания и пр. пр. Объясняю на пальцах для особо-одаренных. Что бы государству вложить хоть руб в строительство его нужно где то взять. Где? Из налогов. Кто платит налоги? Частный бизнес. Если Вы с бизнеса сняли условно 30% налогов Вы ему можете выделить не более этой суммы. Т.е если налогов собрано со сто гривен, вы ему выделили 30. И это вы не кормите стариков, инвалидов и пр. нуждающихся. Поехали дальше. Подрядчик выполнил заказ на 30 грн. Соответственно налогов он заплатил опять же 30%. Задачка на сообразительность. Сколько переделов сможет существовать сия схема столь желаемая вами?
Зачем столько информационного шума если вам задали простой вопрос: кто заказчик и за какие деньги строят в столь любимых вами капстранах дороги,мосты,инженерные сети и т.д. называемые инженерной и транспортной инфраструктурой государства. О том, что государство существует на налоги знают в детском саду - здесь об этом рассказывать не нужно.
slavek написав: Зачем столько информационного шума если вам задали простой вопрос: кто заказчик и за какие деньги строят в столь любимых вами капстранах дороги,мосты,инженерные сети и т.д. называемые инженерной и транспортной инфраструктурой государства. О том, что государство существует на налоги знают в детском саду - здесь об этом рассказывать не нужно.
Товарищ, я понимаю что Вы пытаетесь извратить суть дискуссии прямо дуплетом из двух ников сразу. Но вопрос задавался не мне. Это Вы Влупили "что нет инфраструктурных проектов от государства и строители вынуждены строить частнику". Я Вам ответил что инфраструктурные проекты и др госзаказы занимают не более 10% в структуре экономики нормальных стран. Вы дальше начинаете изворачиваться, задавая глупые банальные вопросы.
otg написав:Товарищ, я понимаю что Вы пытаетесь извратить суть дискуссии прямо дуплетом из двух ников сразу. Но вопрос задавался не мне. Это Вы Влупили "что нет инфраструктурных проектов от государства и строители вынуждены строить частнику". Я Вам ответил что инфраструктурные проекты и др госзаказы занимают не более 10% в структуре экономики нормальных стран. Вы дальше начинаете изворачиваться, задавая глупые банальные вопросы.
Если вы еще не забыли, житель великого города в котором бюджетники по вечерам гужуют в ресторанах, речь в топике идет о прибыльности жилищного строительства. Как непосредственный участник этого процесса в Киеве я написал, что его прибыльность падает и если ничего не менять будет падать дальше вплоть до возврата к 90-м когда все встало. Выходом из сложившейся ситуации м.б. вложение денег в инженерную и дорожную инфраструктуру которая благополучно разрушена за 27 лет незалежности. Но для этого нужно иметь государство продуцирующее законодательство для привлечения частников и являющееся основным заказчиком в этом процессе.
slavek написав: Если вы еще не забыли, житель великого города в котором бюджетники по вечерам гужуют в ресторанах, речь в топике идет о прибыльности жилищного строительства. Как непосредственный участник этого процесса в Киеве я написал, что его прибыльность падает и если ничего не менять будет падать дальше вплоть до возврата к 90-м когда все встало. Выходом из сложившейся ситуации м.б. вложение денег в инженерную и дорожную инфраструктуру которая благополучно разрушена за 27 лет незалежности.
Товарищ, то что прибыльность строительства падает здесь повторилось кучу раз, в т.ч. и мной. Но это закономерный результат в рыночной экономике. Прежде всего результат конкуренции. Слава богу хоть в этой сфере влияния государства в отношении застройщик\потребитель минимально. Потому так бурно и развивалась отрасль. Правда товарищи над этим очень тщательно работают и здесь все может быстро измениться. Если же сами товарищи не похоронят рынок, то Ваши опасения напрасны. Просто пройдет очередное перераспределение рынка. Слабые уйдут, а более сильные, те кто смогут предложить меньше цену останутся. Видите ли рынок, это такая универсальная штука что всегда находит выход. У людей никуда не исчезнет желание обеспечить себя жильем, потому как это одна из самых насущных потребностей человека. Что касаемо инфраструктурных проектов никто не говорит что они не нужны. Но еще раз, их доля в нормальной экономике не может быть больше чем частных заказов. Дрочево наших совковых недоэкономистов по поводу кэйнсианства это утопия. Я Выше объяснил на пальцах почему.
Но для этого нужно иметь государство продуцирующее законодательство для привлечения частников и являющееся основным заказчиком в этом процессе.
:) Ну это вообще из области фантастики. Частник вложит деньги лишь тогда когда будет иметь полную гарантию сохранности своих вложений. В стране где совок, чуть ли, не возведен в ранг нацидеи это априори невозможно.
otg написав: Просто пройдет очередное перераспределение рынка. Слабые уйдут, а более сильные, те кто смогут предложить меньше цену останутся. Видите ли рынок, это такая универсальная штука что всегда находит выход. У людей никуда не исчезнет желание обеспечить себя жильем, потому как это одна из самых насущных потребностей человека. Ну это вообще из области фантастики. Частник вложит деньги лишь тогда когда будет иметь полную гарантию сохранности своих вложений. В стране где совок, чуть ли, не возведен в ранг нацидеи это априори невозможно.
1) Про меньшую цену смешно. Сейчас застройщики работают на грани рентабельности находясь в тисках продажной цены кв.м., растущей стоимости стройматериалов и хотелок бригад и инженеров жаждущих получать все больше и едущих при первой возможности за рубеж. За счет чего ваш якобы универсальный рынок предложит меньшую цену? Только за счет качества материалов и труда нанятых с вокзала бригад, но такое уже никто покупать не будет. В 90-х у людей тоже была потребность в жилье, вот только почему-то ничего не строилось. 2) Про полные гарантии частника еще смешнее. Бизнес это риск, где никто ничего не гарантирует. Это только в ваших фантазиях существуют какие-то свободные рынки без регуляции государства во всех сферах - от валютной до таможенной и налоговой. Такие глупости было простительно писать в журнале "Огонек" 1989г когда никто в СССР не имел понятия как устроен основной мир, но не сейчас, через четверть века после развала СССР.
otg написав: Просто пройдет очередное перераспределение рынка. Слабые уйдут, а более сильные, те кто смогут предложить меньше цену останутся. Видите ли рынок, это такая универсальная штука что всегда находит выход. У людей никуда не исчезнет желание обеспечить себя жильем, потому как это одна из самых насущных потребностей человека. Ну это вообще из области фантастики. Частник вложит деньги лишь тогда когда будет иметь полную гарантию сохранности своих вложений. В стране где совок, чуть ли, не возведен в ранг нацидеи это априори невозможно.
1) Про меньшую цену смешно. Сейчас застройщики работают на грани рентабельности находясь в тисках продажной цены кв.м., растущей стоимости стройматериалов и хотелок бригад и инженеров жаждущих получать все больше и едущих при первой возможности за рубеж. За счет чего ваш якобы универсальный рынок предложит меньшую цену? Только за счет качества материалов и труда нанятых с вокзала бригад, но такое уже никто покупать не будет.
2) Про полные гарантии частника еще смешнее. Бизнес это риск, где никто ничего не гарантирует. Это только в ваших фантазиях существуют какие-то свободные рынки без регуляции государства во всех сферах - от валютной до таможенной и налоговой. Такие глупости было простительно писать в журнале "Огонек" 1989г когда никто в СССР не имел понятия как устроен основной мир, но не сейчас, через четверть века после развала СССР.
Вам не понять, ибо Вы далеки до бизнеса и экономики как до луны.
В 90-х у людей тоже была потребность в жилье, вот только почему-то ничего не строилось.
Кто Вам сказал что они их не удовлетворяли? Тогда просто вспыхнул вторичный рынок. Просто в начале 90-х был полный постсовок. Тогда люди и не знали и не понимали что такое бизнес, от куда деньги берутся. Многие до тех пор думали что им государство должно выдать квартиру. Я еще в конце 90-х, в начале 2000-х помню как теща одного товарища пилила что он не на производстве работает. Да и замутить стройку почти было не реально если ты не олигарх особо-приблеженный к телу. Да им и не надо было, так как сидели на др, где прибыли зашкаливали порой за 1000%.
otg написав:Вам не понять, ибо Вы далеки до бизнеса и экономики как до луны.
1) По сути есть что сказать? За счет чего себестоимость строительства будет снижаться у самого крупного, самого сильного застройщика? 2) вы,судя по таким громким заявлениям,явно крупный или очень крупный бизнесмен, в какой области и с каким оборотом? 3) и теоретические работы пописываете. Где можно прочесть ваши труды?
otg написав:Кто Вам сказал что они их не удовлетворяли?
Я. Поскольку люди нуждались в жилье и не были способны его купить как и сейчас.
otg написав:Тогда просто вспыхнул вторичный рынок.
Не понимаю что такое "вспыхнул". Первичного рынка просто не было, поэтому "вспыхивать" было нечему.
otg написав:Просто в начале 90-х был полный постсовок.
Опять какие-то невнятные термины.
otg написав:Да и замутить стройку почти было не реально если ты не олигарх особо-приблеженный к телу.
Приезжайте в Киев и попробуйте "замутить" какую-нибудь стройку - потом расскажите возможно это или нет.