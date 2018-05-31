Прибутковість житлового будівництва в середньостроковій...

Додано: Суб 23 чер, 2018 09:49

slavek написав: 1) По сути есть что сказать? 1) По сути есть что сказать?

За счет чего себестоимость строительства будет снижаться у самого крупного, самого сильного застройщика?

2) вы,судя по таким громким заявлениям,явно крупный или очень крупный бизнесмен, в какой области и с каким оборотом?

3) и теоретические работы пописываете. Где можно прочесть ваши труды?

Я.

Поскольку люди нуждались в жилье и не были способны его купить как и сейчас.

Не понимаю что такое "вспыхнул".

Первичного рынка просто не было, поэтому "вспыхивать" было нечему.

Опять какие-то невнятные термины.

Приезжайте в Киев и попробуйте "замутить" какую-нибудь стройку - потом расскажите возможно это или нет.

Так это и есть суть. Человек не разбирающийся в экономических процессах не может судить о ней.Я же говорю Вы далеки до экономики как до луны. С чего Вы решили что она будет снижаться? Хотя оптимизировать затраты это задача практически любого бизнеса.Какая разница? По крайней мере умею считать, прогнозировать экономическую ситуацию. Например квартиру продал в аккурат в начале 2008 года. Это Вам о чем то говорит?Не смешите.Люди могли купить и тогда и уж тем более сейчас. Вот человек дал динамику ППС. Мы уже обогнали 2008 год.Вспыхнул потому что до этого его не было.Все внятно. В то время только начинал заниматься бизнесом. Страшно подумать. Безнал нельзя было снять.Мне в Хмельницке достаточно. Уже строят те про кого никогда не мог подумать что он этим будет заниматься.А если надо все решается и в Киеве.ЗЫ: Как раз конкуренция не должна пугать в этом случае. На этом держится весь цивилизованный мир. Вот действия власти, вливание бездумно денег в ваши любимые инфраструктурные проекты, раздача денег социальщикам и прочим нуждающимся, другой тупой популизм может обвалить нацвалюту и это похоронит рынок. Этого надо опасаться. Все остальное это нормально.