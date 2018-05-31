Прибутковість житлового будівництва в середньостроковій...

slavek написав:
Я работаю в строительстве, а вы к нему каким боком что рассуждаете о оптимизации затрат? На что затраты,специалист? Кроме надувания щек что-то еще можете рассказать?
А кто сказал что тот кто работает в строительстве разбирается в экономике? В том числе и экономике строительства?
Ни о чем. Это элементарно просчитывалось любыми вменяемыми людьми, тем более что за год до этого в Казахстане рухнул рынок недвижимости.
Вы хоть что то продали в 2008? Хотя понимаю что нищему нечего продавать
Да неужели.
А коммунальные платежи за 10 лет не изменились вместе со стоимостью жизни?
Это отменяет ППС?
Не смешите.
Квартир стало больше или меньше? А покупателей ?
Квартир стало больше и покупателей тоже.
Опять провинциальные понты.
Ваши прокуроры и менты решили податься в строители за неимением других идей вложения честно отжатого?
Так о удаче или неудаче такого хождения в строители расскажите после первого проданного дома.
Прекратите эту Вашу демагогию
Опять набор слов.
Речь идет о насущных задачах существования и функционирования государства которое без дорожной и пр. инфраструктуры просто не существует.
Вашу красивую гривну обвалили 3 года назад, сейчас гораздо более серьезная проблема отсутствие рабочих кадров которые не появляются по мановению волшебной палочки "свободного" рынка
Бедное государство.
Если б про него не думал один отдельно взятый еврей, то вообще б ему каюк был.