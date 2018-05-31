Прибутковість житлового будівництва в середньостроковій...

otg написав:
А кто сказал что тот кто работает в строительстве разбирается в экономике? В том числе и экономике строительства?
Экономике строительства учили и учат в строительных институтах, в т.ч.и в СССР.
А вы ей где обучатся изволили, экономист?
Или жителю города с большим рынком кажется, что он и в экономике космических полетов разберется также как с лотком.
otg написав:
Вы хоть что то продали в 2008? Хотя понимаю что нищему нечего продавать
Опять понты начались.
Незачем мне было продавать, а вот вклады с банков забрал все.
otg написав:
Квартир стало больше и покупателей тоже.
Да ну.
Население Украины ,оказывается, увеличилось вместе с его благосостоянием,а я и не заметил.
otg написав:
Бедное государство.
Если б про него не думал один отдельно взятый еврей, то вообще б ему каюк был.
Дешевка.
Когда закончились аргументы решил вспомнить национальность.
А государству этому, похоже, и будут кранты, в т.ч. и потому, что евреи его покинули.