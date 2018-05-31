Прибутковість житлового будівництва в середньостроковій...

Додано: Суб 23 чер, 2018 14:20

slavek написав:

Я работаю в строительстве, а вы к нему каким боком что рассуждаете о оптимизации затрат? На что затраты,специалист? Кроме надувания щек что-то еще можете рассказать? Я работаю в строительстве, а вы к нему каким боком что рассуждаете о оптимизации затрат? На что затраты,специалист? Кроме надувания щек что-то еще можете рассказать?

Ни о чем. Это элементарно просчитывалось любыми вменяемыми людьми, тем более что за год до этого в Казахстане рухнул рынок недвижимости.

Да неужели.

А коммунальные платежи за 10 лет не изменились вместе со стоимостью жизни?

Квартир стало больше или меньше? А покупателей ?



Опять провинциальные понты.

Ваши прокуроры и менты решили податься в строители за неимением других идей вложения честно отжатого?

Так о удаче или неудаче такого хождения в строители расскажите после первого проданного дома.

Опять набор слов.

Речь идет о насущных задачах существования и функционирования государства которое без дорожной и пр. инфраструктуры просто не существует.

Вашу красивую гривну обвалили 3 года назад, сейчас гораздо более серьезная проблема отсутствие рабочих кадров которые не появляются по мановению волшебной палочки "свободного" рынка

А кто сказал что тот кто работает в строительстве разбирается в экономике? В том числе и экономике строительства?Вы хоть что то продали в 2008? Хотя понимаю что нищему нечего продаватьЭто отменяет ППС?Не смешите.Квартир стало больше и покупателей тоже.Прекратите эту Вашу демагогиюБедное государство.Если б про него не думал один отдельно взятый еврей, то вообще б ему каюк был.