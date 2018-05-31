Прибутковість житлового будівництва в середньостроковій...
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slavek написав: Я работаю в строительстве, а вы к нему каким боком что рассуждаете о оптимизации затрат? На что затраты,специалист? Кроме надувания щек что-то еще можете рассказать?
А кто сказал что тот кто работает в строительстве разбирается в экономике? В том числе и экономике строительства?
Ни о чем. Это элементарно просчитывалось любыми вменяемыми людьми, тем более что за год до этого в Казахстане рухнул рынок недвижимости.
Вы хоть что то продали в 2008? Хотя понимаю что нищему нечего продавать
Да неужели. А коммунальные платежи за 10 лет не изменились вместе со стоимостью жизни?
Это отменяет ППС? Не смешите.
Квартир стало больше или меньше? А покупателей ?
Квартир стало больше и покупателей тоже.
Опять провинциальные понты. Ваши прокуроры и менты решили податься в строители за неимением других идей вложения честно отжатого? Так о удаче или неудаче такого хождения в строители расскажите после первого проданного дома.
Прекратите эту Вашу демагогию
Опять набор слов. Речь идет о насущных задачах существования и функционирования государства которое без дорожной и пр. инфраструктуры просто не существует. Вашу красивую гривну обвалили 3 года назад, сейчас гораздо более серьезная проблема отсутствие рабочих кадров которые не появляются по мановению волшебной палочки "свободного" рынка
Бедное государство. Если б про него не думал один отдельно взятый еврей, то вообще б ему каюк был.
otg написав:А кто сказал что тот кто работает в строительстве разбирается в экономике? В том числе и экономике строительства?
Экономике строительства учили и учат в строительных институтах, в т.ч.и в СССР. А вы ей где обучатся изволили, экономист? Или жителю города с большим рынком кажется, что он и в экономике космических полетов разберется также как с лотком.
otg написав:Вы хоть что то продали в 2008? Хотя понимаю что нищему нечего продавать
Опять понты начались. Незачем мне было продавать, а вот вклады с банков забрал все.
otg написав:Квартир стало больше и покупателей тоже.
Да ну. Население Украины ,оказывается, увеличилось вместе с его благосостоянием,а я и не заметил.
otg написав:Бедное государство. Если б про него не думал один отдельно взятый еврей, то вообще б ему каюк был.
Дешевка. Когда закончились аргументы решил вспомнить национальность. А государству этому, похоже, и будут кранты, в т.ч. и потому, что евреи его покинули.
Дешевка. Когда закончились аргументы решил вспомнить национальность. А государству этому, похоже, и будут кранты, в т.ч. и потому, что евреи его покинули.
С ответами вверху полностью согласен, но с последним как-то не клеится. Простые евреи: врачи, учёные и другие полезные обществу -- покинули, а не простые: банкиры, депутаты и другие вредные обществу -- остались.
Я тоже думаю, что госстат наш врёт. Вы наверное, как и я бизнесмен. Мы найдём общий язык. Мой бизнес в 90-е вспыхнул. Я брал на заводе Оболонь в фирмином магазине, пиво светлое по 1грн 50 коп. а продавал возле метро петровка по 2 грн. Сейчас сложность бизнеса даже ниже, так, что можно и квартирами так торговать.
А slavek ему до бизнеса, как до луны. Он не в теме со своими глупыми себестоимостями.