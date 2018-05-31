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Прибутковість житлового
будівництва в середньостроковій...

Прибутковість житлового будівництва в середньостроковій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 17:38

  otg написав:А кто сказал что тот кто работает в строительстве разбирается в экономике? В том числе и экономике строительства?


Экономике строительства учили и учат в строительных институтах, в т.ч.и в СССР.
А вы ей где обучатся изволили, экономист?
Или жителю города с большим рынком кажется, что он и в экономике космических полетов разберется также как с лотком.

  otg написав:Вы хоть что то продали в 2008? Хотя понимаю что нищему нечего продавать :)

Опять понты начались.
Незачем мне было продавать, а вот вклады с банков забрал все.


  otg написав:Квартир стало больше и покупателей тоже.


Да ну.
Население Украины ,оказывается, увеличилось вместе с его благосостоянием,а я и не заметил.


  otg написав:Бедное государство. :) Если б про него не думал один отдельно взятый еврей, то вообще б ему каюк был. :)


Дешевка.
Когда закончились аргументы решил вспомнить национальность.
А государству этому, похоже, и будут кранты, в т.ч. и потому, что евреи его покинули.
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 16:58

  slavek написав:
  otg написав:А кто сказал что тот кто работает в строительстве разбирается в экономике? В том числе и экономике строительства?


Экономике строительства учили и учат в строительных институтах, в т.ч.и в СССР.
А вы ей где обучатся изволили, экономист?
Или жителю города с большим рынком кажется, что он и в экономике космических полетов разберется также как с лотком.

  otg написав:Вы хоть что то продали в 2008? Хотя понимаю что нищему нечего продавать :)

Опять понты начались.
Незачем мне было продавать, а вот вклады с банков забрал все.


  otg написав:Квартир стало больше и покупателей тоже.


Да ну.
Население Украины ,оказывается, увеличилось вместе с его благосостоянием,а я и не заметил.


  otg написав:Бедное государство. :) Если б про него не думал один отдельно взятый еврей, то вообще б ему каюк был. :)


Дешевка.
Когда закончились аргументы решил вспомнить национальность.
А государству этому, похоже, и будут кранты, в т.ч. и потому, что евреи его покинули.
Вы не похожи на еврея. Во-первых совок, во-вторых как русский в очередной раз предрекаете смерть нашего государства :) Только оно живо и живее всех живых.Хоть и гипертрофированно усилиями таких как Вы. Слава богу вас пока не допустили к рынку строительства и оно развивается такими темпами. Допусти товарища изучавшего "экономику строительства" и пиши прощай все пропало. :)
otg
 
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