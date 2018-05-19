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У Нацбанку попередили про можливі
ризики для банківської...

У Нацбанку попередили про можливі ризики для банківської...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 11:24

У Нацбанку попередили про можливі ризики для банківської...

Пропонуємо до обговорення:
Наразі зовнішньоекономічні умови сприяли стабільному розвитку банківської системи.

Дивися повний текст У Нацбанку попередили про можливі ризики для банківської системи.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 11:24

"у банков просто не хватит ресурсов для того, чтобы рассчитаться со своими клиентами и по привлеченным кредитам" - ФГВФЛ рассчитается.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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