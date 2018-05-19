У Нацбанку попередили про можливі ризики для банківської...

Додано: Сер 13 чер, 2018 11:24

"у банков просто не хватит ресурсов для того, чтобы рассчитаться со своими клиентами и по привлеченным кредитам" - ФГВФЛ рассчитается.

Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.

Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.