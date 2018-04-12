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Газопровід TANAP
введено в дію

Газопровід TANAP введено в дію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 11:57

Газопровід TANAP введено в дію

Пропонуємо до обговорення:
Трансанатолійський газопровід (TANAP) введено в дію у вівторок у Туреччині.

Дивися повний текст Газопровід TANAP введено в дію.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 11:57

И заметьте! Это абсолютно не политический проект.
Только бизнес. И ничего личного...
serg_vronsky
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