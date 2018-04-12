Трансанатолійський газопровід (TANAP) введено в дію у вівторок у Туреччині.
Дивися повний текст Газопровід TANAP введено в дію.
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Додано: Сер 13 чер, 2018 11:57
Газопровід TANAP введено в дію
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Дивися повний текст Газопровід TANAP введено в дію.
Додано: Сер 13 чер, 2018 11:57
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