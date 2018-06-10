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Бізнес заощадить до 2 млрд
гривень після переходу на...

Бізнес заощадить до 2 млрд гривень після переходу на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 12:05

Бізнес заощадить до 2 млрд гривень після переходу на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Дивися повний текст Бізнес заощадить до 2 млрд гривень після переходу на електронні чеки - Гройсман.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 12:06

Порошенко - это украинский Шарль де Голль и Илон Маск. И лучший Президент за всю 6-ти тысячелетнюю историю Украины.

Представьте чтобы такие инициативы предложил кто-то из правительства Януковича. Не было такого.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 12:14

  AlifeSoft написав:Порошенко - это украинский Шарль де Голль и Илон Маск. И лучший Президент за всю 6-ти тысячелетнюю историю Украины.

Представьте чтобы такие инициативы предложил кто-то из правительства Януковича. Не было такого.

Странно, при чем здесь Гарант. Вроде бы это Гройсман предложил, а не какая-то там голь)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 12:37

Re: Бізнес заощадить до 2 млрд гривень після переходу на...

Кто то в курсе механизм?
otg
 
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Ключевое слово "планируется". "Игры в выборы" идут в активной фазе.)))
zaton
 
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не знаю, кто там что будет экономить, но теперь налоговая точно будет знать кто что купил и сколько потратил...
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 12:57

  AlifeSoft написав:Порошенко - это украинский Шарль де Голль и Илон Маск. И лучший Президент за всю 6-ти тысячелетнюю историю Украины.


А у Украины 6-тысячелетняя история?
Хотя если Порошенко это Шарль Де Голь, то и шумеры могли произойти от украинцев.
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 13:50

  AlifeSoft написав:Порошенко - это украинский Шарль де Голль и Илон Маск. И лучший Президент за всю 6-ти тысячелетнюю историю Украины.

Представьте чтобы такие инициативы предложил кто-то из правительства Януковича. Не было такого.

давайте поиграемся вашими любимыми фразами. Например: "Порошенко - это украинский тепловой насос и кондиционер в одном лице. И, одновременно, "плюсы" - лучший язык программирования за всю 60 тысячелетнию историю программирования, за исключением питона.
Представляем, чтобы такую инициативу выдвинул Вова Люлька. Это нереально - он все завалит"
sequence
 
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