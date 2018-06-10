Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
Дивися повний текст Бізнес заощадить до 2 млрд гривень після переходу на електронні чеки - Гройсман.
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Додано: Сер 13 чер, 2018 12:05
Бізнес заощадить до 2 млрд гривень після переходу на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Бізнес заощадить до 2 млрд гривень після переходу на електронні чеки - Гройсман.
Додано: Сер 13 чер, 2018 12:06
Порошенко - это украинский Шарль де Голль и Илон Маск. И лучший Президент за всю 6-ти тысячелетнюю историю Украины.
Представьте чтобы такие инициативы предложил кто-то из правительства Януковича. Не было такого.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Сер 13 чер, 2018 12:14
Странно, при чем здесь Гарант. Вроде бы это Гройсман предложил, а не какая-то там голь)))
Додано: Сер 13 чер, 2018 12:37
Re: Бізнес заощадить до 2 млрд гривень після переходу на...
Кто то в курсе механизм?
Додано: Сер 13 чер, 2018 12:46
Ключевое слово "планируется". "Игры в выборы" идут в активной фазе.)))
Додано: Сер 13 чер, 2018 12:57
не знаю, кто там что будет экономить, но теперь налоговая точно будет знать кто что купил и сколько потратил...
Додано: Сер 13 чер, 2018 12:57
А у Украины 6-тысячелетняя история?
Хотя если Порошенко это Шарль Де Голь, то и шумеры могли произойти от украинцев.
back in USSR
Додано: Сер 13 чер, 2018 13:50
давайте поиграемся вашими любимыми фразами. Например: "Порошенко - это украинский тепловой насос и кондиционер в одном лице. И, одновременно, "плюсы" - лучший язык программирования за всю 60 тысячелетнию историю программирования, за исключением питона.
Представляем, чтобы такую инициативу выдвинул Вова Люлька. Это нереально - он все завалит"
Додано: Сер 13 чер, 2018 14:34
облил чаем клавиатуру ))))). А по теме - очередное разглагольствование, без деталей и механизмов.
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Додано: Сер 13 чер, 2018 15:08
Это как раз их (налоговой) основная обязанность.
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
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